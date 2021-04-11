UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персоны
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

В Киеве снесли историческое здание, прокуратура открыла уголовное дело

11.04.2021, 13:40
В Киеве снесли историческое здание, прокуратура открыла уголовное дело - Фото
Дом Уткина (Фото - пресс-служба прокуратуры Киева)

Столичная прокуратура открыла уголовное дело по факту демонтажа исторического дома Уткина по улице Симона Петлюры. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева. 

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Правоохранители уточняют, что дело открыли из-за обращения общественной организации по факту самовольного проведения строительных работ, а именно демонтажа дома Уткина.

В рамках расследования полицейские провели осмотр места происшествия, допросили очевидцев и потребовали разрешительных документов на проведение строительных работ. 

Оценку законности действий застройщика предоставят после получения ответов от контрольный инстанций. 

  • В апреле 2019 года власти Киева обещали запретить любые пристройки к историческим зданиям.
  • 19 октября 2019 года мэр Киева Виталий Кличко записал видео на крыше дома на Софиевской 1, в котором рассказал, когда будет демонтирована скандальная надстройка. 
Владислав Сердюк
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
киев прокуратура дом уткина
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Project Manager (впровадження CRM)
Киев Група компаній ЛІГА
Редактор стрічки новин
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Head of PR
Киев Група компаній "ЛІГА"
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 