В Киеве снесли историческое здание, прокуратура открыла уголовное дело
11.04.2021, 13:40
Дом Уткина (Фото - пресс-служба прокуратуры Киева)
Столичная прокуратура открыла уголовное дело по факту демонтажа исторического дома Уткина по улице Симона Петлюры. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
Правоохранители уточняют, что дело открыли из-за обращения общественной организации по факту самовольного проведения строительных работ, а именно демонтажа дома Уткина.
В рамках расследования полицейские провели осмотр места происшествия, допросили очевидцев и потребовали разрешительных документов на проведение строительных работ.
Оценку законности действий застройщика предоставят после получения ответов от контрольный инстанций.
- В апреле 2019 года власти Киева обещали запретить любые пристройки к историческим зданиям.
- 19 октября 2019 года мэр Киева Виталий Кличко записал видео на крыше дома на Софиевской 1, в котором рассказал, когда будет демонтирована скандальная надстройка.
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
ВакансииБольше вакансий
Project Manager (впровадження CRM)
Киев • Група компаній ЛІГА
Редактор стрічки новин
Киев • Медіа холдинг Ligamedia
Head of PRРазместить вакансию
Киев • Група компаній "ЛІГА"
Последние новости
Комментарии