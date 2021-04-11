В Киеве снесли историческое здание, прокуратура открыла уголовное дело

Столичная прокуратура открыла уголовное дело по факту демонтажа исторического дома Уткина по улице Симона Петлюры. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.

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Правоохранители уточняют, что дело открыли из-за обращения общественной организации по факту самовольного проведения строительных работ, а именно демонтажа дома Уткина.

В рамках расследования полицейские провели осмотр места происшествия, допросили очевидцев и потребовали разрешительных документов на проведение строительных работ.

Оценку законности действий застройщика предоставят после получения ответов от контрольный инстанций.

В апреле 2019 года власти Киева обещали запретить любые пристройки к историческим зданиям.

19 октября 2019 года мэр Киева Виталий Кличко записал видео на крыше дома на Софиевской 1, в котором рассказал, когда будет демонтирована скандальная надстройка.

Владислав Сердюк

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