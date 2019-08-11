В Киеве снова заработал речной трамвай

Речной вокзал в Киеве (Фото: rpea.com.ua)

В Киеве возобновил работу речной трамвай, который будет курсировать по маршруту Подол - Оболонь. Об этом сообщает пресс-служба Киевского речного вокзала.

Трамвай курсирует в выходные дни по следующему графику:

Почтовая площадь - Оболонь: 11:00, 13:00, 19:00;

Оболонь - Почтовая площадь: 12:00, 14:00, 20:00.

На Оболони посадка осуществляется на причале в парке "Наталка" недалеко от Сада камней, а на Подоле - с 13 причала.

Продолжительность поездки - полтора часа. Стоимость билета составляет 150 грн. Детям от 6 до 12 лет - 75 грн, детям до 6 лет - бесплатно.

Стоимость билета включает поездку туда и обратно - с тем, чтобы, например, отправившись утром с Почтовой на Оболонь, вернуться или сразу, или более поздним рейсом.

8 августа на бульваре Шевченко в Киеве демонтировали арт-объект в виде гигантской синей руки, который в сентябре 2018 года установили на месте снесенного памятника Владимиру Ленину.

Читайте также: В Киеве патрульный преследовал сбежавшего пони: видео