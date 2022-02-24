В Киеве спокойно, ситуация под контролем – Нацгвардия

Ситуация в Киеве спокойная и контролируемая. Полицейские совместно с военнослужащими Нацгвардии усиленно несут службу по обеспечению общественной безопасности и порядка. Об этом сообщает Нацгвардия в Facebook.

Как отмечается, в Киеве правоохранители проводят с людьми разъяснительную работу по мерам личной безопасности и поведению в экстремальных ситуациях.

"Ситуация в столице полностью контролируется. Призываем киевлян не паниковать, всячески содействовать стражам порядка в исполнении их служебных обязанностей, ведь все, что мы делаем, необходимо для обеспечения безопасности в городе", – сказано в сообщении.

С сегодняшнего дня, 24 февраля, в Киеве вводится комендантский час, он будет действовать с 22:00 до 07:00.

Сегодня, в 5 утра, Путин объявил Украине войну и призвал ВСУ сложить оружие.

Президент Владимир Зеленский объявил о военном положении после атак России на украинскую военную инфраструктуру, города и пограничников. Он также призвал украинцев не паниковать, о чем заявил в видеообращении.

Украина разорвала дипотношения с РФ.

Наталия Медведева

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