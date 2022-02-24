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В Киеве спокойно, ситуация под контролем – Нацгвардия

Цей матеріал також доступний українською
24.02.2022, 18:35
В Киеве спокойно, ситуация под контролем – Нацгвардия - Фото
Нацгвардия в Киеве

Ситуация в Киеве спокойная и контролируемая. Полицейские совместно с военнослужащими Нацгвардии усиленно несут службу по обеспечению общественной безопасности и порядка. Об этом сообщает Нацгвардия в Facebook.

Как отмечается, в Киеве правоохранители проводят с людьми разъяснительную работу по мерам личной безопасности и поведению в экстремальных ситуациях.

"Ситуация в столице полностью контролируется. Призываем киевлян не паниковать, всячески содействовать стражам порядка в исполнении их служебных обязанностей, ведь все, что мы делаем, необходимо для обеспечения безопасности в городе", – сказано в сообщении. 

С сегодняшнего дня, 24 февраля, в Киеве вводится комендантский час, он будет действовать с 22:00 до 07:00.

Наталия Медведева
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