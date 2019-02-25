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25.02.2019, 16:04

В Киеве убийца притворялся мертвым, чтобы сбежать от полиции

В Киеве убийца притворялся мертвым, чтобы сбежать от полиции - Фото
Фото: facebook.com/patrolpolice.gov.ua

Женщина сообщила в полицию, что обнаружила в квартире своего сожителя и еще одного неизвестного мужчины, которые лежали на полу в луже крови

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В Киеве злоумышленник убил в квартире мужчину, переоделся в его одежду, затем притворился мертвым, чтобы обмануть хозяйку квартиры, и сбежал. Об этом рассказали в пресс-службе Патрульной полиции Киева.

Там назвали случай "необычной и запутанной историей".

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Вчера, около 12:00 женщина сообщила, что в квартире обнаружила своего сожителя и еще одного неизвестного мужчины, которые лежали на полу в луже крови.

"Когда патрульные прибыли на место, ситуация несколько изменилась - оказалось, что незнакомый ей человек только притворился потерявшим сознание. Он внезапно вскочил с пола и набросился на нее с ножом, а потом выбежал из квартиры и скрылся", - рассказали в полиции.

Женщина детально описала злоумышленника и указала направление, в котором тот побежал.

Недалеко от дома полицейские обнаружили мужчину с ножом в руках. С собой у него был рюкзак с вещами, которые, как оказалось впоследствии, принадлежали погибшему.

Впоследствии его узнала заявительница, которая также добавила, что задержанный был одет в вещи ее погибшего сожителя.

25 февраля возле входа в селекционно-генетический институт на Овидиопольской дороге в Одессе в результате взрыва погиб мужчина

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Теги: полиция, убийство, происшествие, криминал
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