В Киеве вынесли приговор членам "Украинской народной армии": фото

Фото - пресс-служба СБУ

Святошинской районный суд Киева вынес приговор двум организаторам незаконной парамилитарной группировки "Украинской народной армии". Об этом сообщает пресс-служба Службы безопасности Украины.

По данным следствия, члены группировки планировали захватить административные здания органов власти, готовили покушения на жизнь государственных деятелей и планировали ряд диверсий с целью дестабилизации ситуации в Украине.

Правоохранители изъяли у фигурантов два противотанковых гранатомета, полтора кг взрывчатки, два самодельных взрывных устройства, семь единиц автоматического и полуавтоматического оружия, девять пистолетов и револьверов, а также более 3000 тысяч боеприпасов.

Оба фигуранта признаны виновными в экстремизме. Благодаря признанию своей вины и сотрудничеству со следствием, обвиняемые были приговорены к условным срокам.

Ранее СБУ перекрыла канал контрабанды военной авиатехники в РФ.

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