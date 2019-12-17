В Киеве вынесли приговор членам "Украинской народной армии": фото

Святошинской районный суд Киева вынес приговор двум организаторам незаконной парамилитарной группировки "Украинской народной армии". Об этом сообщает пресс-служба Службы безопасности Украины.
По данным следствия, члены группировки планировали захватить административные здания органов власти, готовили покушения на жизнь государственных деятелей и планировали ряд диверсий с целью дестабилизации ситуации в Украине.
Правоохранители изъяли у фигурантов два противотанковых гранатомета, полтора кг взрывчатки, два самодельных взрывных устройства, семь единиц автоматического и полуавтоматического оружия, девять пистолетов и револьверов, а также более 3000 тысяч боеприпасов.
Оба фигуранта признаны виновными в экстремизме. Благодаря признанию своей вины и сотрудничеству со следствием, обвиняемые были приговорены к условным срокам.
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