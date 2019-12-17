Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

В Киеве вынесли приговор членам "Украинской народной армии": фото

В Киеве вынесли приговор членам "Украинской народной армии": фото - Фото
Фото - пресс-служба СБУ
17.12.2019, 14:09

Деятельность данной экстремистской группировки, по данным СБУ, контролировалась из-за границы

Святошинской районный суд Киева вынес приговор двум организаторам незаконной парамилитарной группировки "Украинской народной армии". Об этом сообщает пресс-служба Службы безопасности Украины. 

По данным следствия, члены группировки планировали захватить административные здания органов власти, готовили покушения на жизнь государственных деятелей и планировали ряд диверсий с целью дестабилизации ситуации в Украине. 

Правоохранители изъяли у фигурантов два противотанковых гранатомета, полтора кг взрывчатки, два самодельных взрывных устройства, семь единиц автоматического и полуавтоматического оружия, девять пистолетов и револьверов, а также более 3000 тысяч боеприпасов. 

Оба фигуранта признаны виновными в экстремизме. Благодаря признанию своей вины и сотрудничеству со следствием, обвиняемые были приговорены к условным срокам.

  • Ранее СБУ перекрыла канал контрабанды военной авиатехники в РФ.

Читайте также: СБУ предотвратила заказное нападение на народного депутата

Напишите нам
сбу Украинская народная армия
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 