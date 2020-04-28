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В Киеве за сутки - 78 новых случаев коронавируса

В Киеве за сутки - 78 новых случаев коронавируса - Фото
Карантин в Киеве (Фото: Сергей Долженко/ЕРА)
28.04.2020, 12:08

По информации мэра Кличко, 14% от общего числа заболевших составляют священнослужители, всего в городе заболели 1298 человек

Количество киевлян, у которых подтверждено заражение коронавирусом, выросло на 78 человек, это более чем в два раза больше, вчера. Об этом сегодня, 28 апреля, заявил на брифинге мэр Киева Виталий Кличко.

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Трое из заболевших за сутки медики. 22 пациента госпитализированы, остальные находятся на самоизоляции под наблюдением врачей. Всего в Киеве 1298 заболевших коронавирусом, 60 человек вылечились, 23 умерли.

Карта по районам Киева:

Кличко озвучил статистику по заболевшим: 44% (574 случая) составляют женщины, 56% (724 случая) - мужчины. Среди заболевших 80 детей: 43 мальчика и 37 девочек. 120 человек, то есть 9% заболевших - медики, 14% - служители церкви (179 человек).

Статистика по возрастам:

- до 17 лет - 80 человек, 6,2%;

- 18-29 лет - 205 человек, 15,8%;

- 30-49 лет - 564 человека, 43,4%;

- 50-65 лет - 301 человек, 23,2%;

- старше 65 лет - 148 человек, 11,4%.

Новость дополняется...

  • В четырех областях Украины за сутки не выявлено ни одного нового случая: карта.
  • В двух областях Украины начинают искать коронавирус иммуноферментным анализом.
  • Послепасхальная вспышка эпидемии может произойти в течение следующих семи дней, заявил главный санврач Ляшко.

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Денис Юдин
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