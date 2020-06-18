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В Киеве за сутки 58 новых заболевших COVID-19: карта по районам

В Киеве за сутки 58 новых заболевших COVID-19: карта по районам - Фото
Иллюстративное фото: пресс-служба КГГА
18.06.2020, 09:19

Больше всего заболевших COVID-19 в Киеве за сутки - в Соломенском, Оболонском и Святошинском районах

В Киеве за сутки выявлены 58 новых случаев COVID-19, днем ранее - 41. Об этом в Telegram сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

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Всего с начала эпидемии в Киеве зафиксировано 4084 заболевших коронавирусом. За прошедшие сутки один человек умер от болезни, с начала эпидемии - 95. Выздоровело за сутки 56 человек, с начала эпидемии - 1286.

Среди заболевших - четверо медиков. 10 человек госпитализированы, остальные лечатся на самоизоляции под наблюдением врачей.

Больше всего заболевших за сутки - в Соломенском, Оболонском и Святошинском районах.

Данные по районам (нажмите на карту, чтобы увеличить):

Заразившиеся коронавирусом по районам Киева (Фото - пресс-служба мэра)

Соломенский - 382 заболевших (11 за сутки);

Оболонский - 339 (8);

Святошинский - 339 (7);

Шевченковский - 311 (6);

Голосеевский - 315 (6);

Дарницкий - 728 (5);

Печерский - 488 (4);

Днепровский - 415 (4);

Деснянский - 480 (4);

Подольский - 287 (3).

  • За 16 июня в Украине выявлено 758 заболевших COVID-19 - это наивысший показатель суточной заболеваемости за все время эпидемии в стране.
  • Вчера Кабинет министров продлил адаптивный карантин до 31 июля. В регионах смогут вводить дополнительные ограничения в случае ухудшения эпидемиологической ситуации.
  • За прошедшие сутки в мире COVID-19 выявили у 141 872 человек.

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Денис Юдин
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