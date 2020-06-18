В Киеве за сутки 58 новых заболевших COVID-19: карта по районам

В Киеве за сутки выявлены 58 новых случаев COVID-19, днем ранее - 41. Об этом в Telegram сообщил мэр столицы Виталий Кличко.
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Всего с начала эпидемии в Киеве зафиксировано 4084 заболевших коронавирусом. За прошедшие сутки один человек умер от болезни, с начала эпидемии - 95. Выздоровело за сутки 56 человек, с начала эпидемии - 1286.
Среди заболевших - четверо медиков. 10 человек госпитализированы, остальные лечатся на самоизоляции под наблюдением врачей.
Больше всего заболевших за сутки - в Соломенском, Оболонском и Святошинском районах.
Данные по районам (нажмите на карту, чтобы увеличить):
Соломенский - 382 заболевших (11 за сутки);
Оболонский - 339 (8);
Святошинский - 339 (7);
Шевченковский - 311 (6);
Голосеевский - 315 (6);
Дарницкий - 728 (5);
Печерский - 488 (4);
Днепровский - 415 (4);
Деснянский - 480 (4);
Подольский - 287 (3).
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