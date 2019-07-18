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18.07.2019, 16:48

В Киеве зафиксировали первый за лето температурный антирекорд

В Киеве зафиксировали первый за лето температурный антирекорд - Фото
Днепр (фото - LIGA.net)

Антирекорд поставила температура воды в Днепре

В столице зафиксирован первый температурный антирекорд лета: 17 июля температура воды в Днепре в пределах города впервые после 27 мая стала ниже + 20°С. Об этом сообщает Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского.

Поясняется, что температура воды снизилась из-за длительного снижения температуры воздуха в столице, с 9 июля. Температура воздуха, в свою очередь, была ниже климатической нормы.

По данным наблюдений гидрологической станции, 17 июля среднесуточная температура воды была + 9,8° С и продолжает снижаться.

"Но лето продолжается, и с повышением температуры воздуха вода в Днепре снова станет теплее и превысит +20° С", - говорится также в сообщении.

Ранее сегодня сообщалось, что дожди с локальными грозами пройдут в северных областях, центре, в отдельных районах запада, с 19 июля – возвращается жара.  

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Теги: киев, погода, днепр, антирекорд
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