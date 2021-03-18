В Киеве закрыто семь станций метро – ищут взрывчатку

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В Киеве закрыли семь станций метро и два пересадочных узла из-за поступления анонимного звонка о минировании. Об этом сообщает пресс-служба КП "Киевский метрополитен".

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Закрыты на вход и выход для проверки на наличие взрывчатых веществ после звонка о минировании:

"Театральная" + пересадочный узел на "Золотые ворота";

"Дворец спорта" + пересадочный узел на "Площадь Льва Толстого";

"Площадь Независимости";

"Крещатик";

"Академгородок";

"Красный хутор";

"Героев Днепра".

ОБНОВЛЕНО 16:35.



Станции "Крещатик" и "Майдан Незалежности", а также пересадочный узел проверено и открыты для пассажиров. Взрывоопасных предметов не обнаружено.

На станциях:

"Театральная" + пересадочный узел на "Золотые ворота";

"Дворец спорта" + пересадочный узел на "Площадь Льва Толстого";

"Академгородок";

"Красный хутор";

"Героев Днепра" проверка продолжается.

17 февраля на станциях метро Киева начали устанавливать автоматические дефибрилляторы.

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Наталия Медведева

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