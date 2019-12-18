В центр Киева стянули полицию, кинологов, взрывотехников

Сегодня в связи с акциями протеста в Киеве правоохранители усилили меры безопасности в центре, в частности, в правительственном квартале. Об этом сообщает пресс-служба столичной полиции.
Второй день подряд сотрудники структурных подразделений столичной полиции, военнослужащие Нацгвардии, сотрудники ГСЧС, кинологи, взрывотехники и полиция диалога несут службу в усиленном режиме.
Полиция в очередной раз обращается к организаторам и участникам акций с просьбой соблюдать нормы действующего законодательства, не нарушать общественный порядок.
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