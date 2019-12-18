В центр Киева стянули полицию, кинологов, взрывотехников

Столкновения у стен Рады 16 декабря (фото - kyiv.npu.gov.ua)

Сегодня в связи с акциями протеста в Киеве правоохранители усилили меры безопасности в центре, в частности, в правительственном квартале. Об этом сообщает пресс-служба столичной полиции.

Второй день подряд сотрудники структурных подразделений столичной полиции, военнослужащие Нацгвардии, сотрудники ГСЧС, кинологи, взрывотехники и полиция диалога несут службу в усиленном режиме.

Полиция в очередной раз обращается к организаторам и участникам акций с просьбой соблюдать нормы действующего законодательства, не нарушать общественный порядок.

16 декабря у стен Рады проходили четыре акции. Одна из них, против открытия рынка земли, переросла в столкновения, в результате которых облили зеленкой полицейских. Травмы получили 1 7 полицейских.

В результате столкновений также пострадали журналисты.

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