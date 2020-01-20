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В здании ЦИК нашли тело сотрудника УГО с огнестрельным ранением

В здании ЦИК нашли тело сотрудника УГО с огнестрельным ранением - Фото
Центризбирком (Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net)
20.01.2020, 21:01

По предварительной информации, мужчина покончил с собой

Сегодня в здании Центральной избирательной комиссии обнаружили тело сотрудника Управления государственной охраны с огнестрельным ранением головы. Об этом сообщает пресс-служба Госбюро расследований.

По предварительной информации, около 18:20 сотрудник УГО выстрелил себе в голову из табельного оружия, а именно пистолета Макарова. От полученного ранения военнослужащий погиб на месте.

ГБР открыло уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) УК.

Сейчас продолжаются первоочередные следственные действия.

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