UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Весь Киев снова с теплом: Кличко отчитался о ликвидации последствий ракетной атаки РФ

Цей матеріал також доступний українською
11.03.2023, 20:35
Весь Киев снова с теплом: Кличко отчитался о ликвидации последствий ракетной атаки РФ - Фото
Виталий Кличко (Фото - Киевский городской совет)

По состоянию на вечер 11 марта работу централизованного теплоснабжения в Киеве возобновили в полном объеме. Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

Он отметил, что коммунальщики еще работают над удалением воздуха в системах отопления отдельных домов.

"Вместе с тем теплогенерирующее оборудование работает в оптимальных параметрах. Электро- и водоснабжение в столице также функционирует в штатном режиме", – сообщил Кличко.

После массированной ракетной атаки РФ 9 марта электроснабжение потребителям столицы было возобновлено в полном объеме уже вечером в тот же день. Но 30% домов оставались без отопления.

  • 9 марта РФ выпустила 81 ракету по Украине, было шесть ударов Х-47 "Кинжал", 39 прилетов.
  • В Воздушных силах ВСУ заявили, что россияне впервые нанесли такой массированный удар ракетами разных типов.
  • После очередной ракетной атаки россиян сложная ситуация с энергетикой была в Харьковской и Житомирской областях. "Непросто" по состоянию на вечер 9 марта было также в Одессе, Днепропетровской области, Киеве и Запорожье.

Читайте также: "Месяц работали на эту атаку". В ГУР рассказали о текущей ситуации с ракетами в России

Оксана Житнюк
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
киев ракетный удар тепло киевтеплоэнерго виталий кличко теплоснабжение отопление
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 