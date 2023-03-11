Весь Киев снова с теплом: Кличко отчитался о ликвидации последствий ракетной атаки РФ
11.03.2023, 20:35
Виталий Кличко (Фото - Киевский городской совет)
По состоянию на вечер 11 марта работу централизованного теплоснабжения в Киеве возобновили в полном объеме. Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.
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Он отметил, что коммунальщики еще работают над удалением воздуха в системах отопления отдельных домов.
"Вместе с тем теплогенерирующее оборудование работает в оптимальных параметрах. Электро- и водоснабжение в столице также функционирует в штатном режиме", – сообщил Кличко.
После массированной ракетной атаки РФ 9 марта электроснабжение потребителям столицы было возобновлено в полном объеме уже вечером в тот же день. Но 30% домов оставались без отопления.
- 9 марта РФ выпустила 81 ракету по Украине, было шесть ударов Х-47 "Кинжал", 39 прилетов.
- В Воздушных силах ВСУ заявили, что россияне впервые нанесли такой массированный удар ракетами разных типов.
- После очередной ракетной атаки россиян сложная ситуация с энергетикой была в Харьковской и Житомирской областях. "Непросто" по состоянию на вечер 9 марта было также в Одессе, Днепропетровской области, Киеве и Запорожье.
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