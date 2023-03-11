Весь Киев снова с теплом: Кличко отчитался о ликвидации последствий ракетной атаки РФ

По состоянию на вечер 11 марта работу централизованного теплоснабжения в Киеве возобновили в полном объеме. Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Он отметил, что коммунальщики еще работают над удалением воздуха в системах отопления отдельных домов.

"Вместе с тем теплогенерирующее оборудование работает в оптимальных параметрах. Электро- и водоснабжение в столице также функционирует в штатном режиме", – сообщил Кличко.

После массированной ракетной атаки РФ 9 марта электроснабжение потребителям столицы было возобновлено в полном объеме уже вечером в тот же день. Но 30% домов оставались без отопления.

9 марта РФ выпустила 81 ракету по Украине, было шесть ударов Х-47 "Кинжал", 39 прилетов.

В Воздушных силах ВСУ заявили, что россияне впервые нанесли такой массированный удар ракетами разных типов.

типов. После очередной ракетной атаки россиян сложная ситуация с энергетикой была в Харьковской и Житомирской областях. "Непросто" по состоянию на вечер 9 марта было также в Одессе, Днепропетровской области, Киеве и Запорожье.

Читайте также: "Месяц работали на эту атаку". В ГУР рассказали о текущей ситуации с ракетами в России

Оксана Житнюк

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.