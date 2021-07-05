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Виновата фура. Киевавтодор выяснил, почему отвалилась часть путепровода на Берестейской

Цей матеріал також доступний українською
05.07.2021, 23:33
Виновата фура. Киевавтодор выяснил, почему отвалилась часть путепровода на Берестейской - Фото
Фото: Киевавтодор

В Киеве на путепроводе возле станции метро "Берестейская" защитный слой бетона и часть перильных ограждений осыпались из-за удара грузового автомобиля. Об этом сообщает в Facebook Киевавтодоромост – предприятие, подчиненное Киевавтодору.

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Как отмечается, 1 июля в конструкции путепровода врезалась фура с газоблоками.

По предварительным результатам обследования специалистов, разрушение защитного слоя бетона и перильного ограждения в наиболее перенапряженных местах путепровода произошло из-за чрезмерной нагрузки при ударе.

Киевавтодоромост информирует, что путепровод на пересечении ул. Дегтяревской и ул. Василенко с проспектом Победы возле ст. метро "Берестейская" построен в 1960 году.

По результатам обследования, проведенного в 2020 году, эксплуатационное состояние путепровода определено, как ограниченно работоспособное.

В 2020 году был разработан проект противоаварийных мероприятий для путепровода, работы должны начаться в ближайшее время. В дальнейшем предусмотрена масштабная реконструкция сооружения с заменой пролетного строения.

На данный момент в Киеве продолжаются ремонты на 14 путепроводах.

  • 1 июля у станции метро Берестейская произошло ДТП: перевернулась фура с газоблоками. Движение было частично ограничено. 
  • 5 июля от путепроводе на Берестейской отвалилось несколько фрагментов. Упавшие обломки разбили лобовое стекло проезжавшего под путепроводом автомобиля ГАЗель. Люди не пострадали.
Наталия Медведева
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киев путепровод берестейская
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