Вспышка коронавируса в Киевском политехе: общежитие закрыли на карантин

Всего в общежитии проживают 152 курсанта, из них 133 заболели

После выявления вспышки COVID-19 общежитие Института специальной связи и защиты информации КПИ закрыли на карантин. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко сегодня во время онлайн пресс-конференции.

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"Как вы знаете, на днях в столице зафиксировали крупную вспышку заболевания - в общежитии Института специальной связи и защиты информации Национального университета Киевский политехнический институт имени Сикорского . В настоящее время в общежитии заболели 133 курсанта. Из них в больницы столицы госпитализировали десять курсантов, а также одного преподавателя", - отметил Кличко, уточнив, что другие курсанты лечатся в общежитии под контролем медиков.

По его словам, они получают всю необходимую медицинскую помощь. Специалисты тестируют всех, кто контактировал с инфицированными. Всего в общежитии проживают 152 курсанта.

"После обнаружения первых больных, в общежитии провели полную дезинфекцию. И делают ее регулярно. Общежитие закрыли на карантин. Возле него сегодня дежурит полиция", - уточнил Кличко.

26 июля стало известно о вспышке коронавируса в общежитии Киевского политеха, заболело 52 человека .

заболело 52 человека 29 июля число заболевших COVID-19 курсантов увеличилось на 81, всего заразились COVID-19 133 курсанта.

31 июля сообщалось, что з а прошедшие сутки в Киеве выявили 110 заболевших коронавирусом , сутками ранее - 199.

Больше всего новых заболевших в Киеве и Львовской, Ивано-Франковской и Ровенской областях.

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Арина Толина

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