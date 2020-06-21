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Взрыв дома в Киеве. Судьба троих человек по-прежнему неизвестна – Кличко

Взрыв дома в Киеве. Судьба троих человек по-прежнему неизвестна – Кличко - Фото
На месте взрыва в доме на киевских Позняках (Фото: Владислав Сердюк/LIGA.net)
21.06.2020, 23:44

Мэр Киева Виталий Кличко сказал, что остается неизвестной судьба троих человек, спасатели будут работать круглосуточно

Судьба троих человек, которые могут находиться под завалами жилого дома, в котором сегодня, 21 июня, произошел взрыв, остается неизвестной. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает пресс-служба КГГА.

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Кличко добавил, что спасатели будут работать круглосуточно и в них есть все необходимое оборудование для работы в таких условиях.

"Чтобы не случилось повторных обвалов, уже завершили монтаж укрепляющих балок на 1 и 2 этажах дома. Также специалисты обследуют соседние дома. Нам надо точно знать, в каком они состоянии, чтобы не подвергать опасности людей. Относительно дома, где произошел взрыв, - специалисты говорят, что, скорее всего, его придется демонтировать. И главное - нам нужно установить причину взрыва", - отметил мэр столицы.

По его словам, город оказывает необходимую помощь всем обратившимся за ней пострадавшим. Возле дома развернули палаточный городок для людей, организовали медицинское обслуживание и обеспечение пищей.

"45 человек временно будут жить в одном из столичных интернатов. Также Укрзализныця предоставила номера в отелях для пострадавших. Часть людей решили пожить у родственников и знакомых", – рассказал Кличко.

Мэр Киева заверил жильцов поврежденного дома, что полиция будет круглосуточно охранять здание, чтобы не было случаев мародерства.

  • Сегодня, 21 июня, в Киеве взорвалась часть дома на Позняках. Погибли три человека. Спасатели говорят, что предварительной причиной происшествия считается взрыв газовоздушной смеси.

Читайте также: Взрыв в доме в Киеве. Все подробности чрезвычайного происшествия: фото, видео

Наталия Медведева
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