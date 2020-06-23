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Взрыв в доме в Киеве. Спасатели обнаружили пятого погибшего

Взрыв в доме в Киеве. Спасатели обнаружили пятого погибшего - Фото
Взрыв дома на Позняках в Киеве (фото - Владислав Сердюк/LIGA.net)
23.06.2020, 07:29

Ночью было обнаружено тело пятого погибшего в результате взрыва в жилом доме на Позняках

На месте ликвидации последствий взрыва в жилом доме в Киеве найдено тело еще одного погибшего. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

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Тело мужчины было найдено в 3:30 23 июня, его опознал сосед.

С начала проведения спасательных работ обнаружены тела пятерых погибших - двух женщин и трех мужчин.

  • 21 июня в Киеве взорвалась часть дома на Позняках. Сначала было известно о гибели трех человек.
  • Люди, которые представились жильцами дома, рассказали журналисту LIGA.net, что несколько дней назад в подъезде меняли газовые счетчики, после чего в доме был слышен запах газа.
  • 22 июня в МВД заявили, что здание, вероятно, демонтируют, а завалы планируют разобрать до вечера. Экспресс-тесты показали, что взрывчатки в доме не было, основная версия произошедшего – взрыв газа.
  • Вчера вечером было найдено тело четвертого погибшего, неизвестной оставалась судьба еще одного жителя дома.

Читайте также: Уличная камера зафиксировала момент взрыва в жилом доме в Киеве: видео

Денис Юдин
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