Взрыв в доме в Киеве. Спасатели обнаружили пятого погибшего

Взрыв дома на Позняках в Киеве (фото - Владислав Сердюк/LIGA.net)

На месте ликвидации последствий взрыва в жилом доме в Киеве найдено тело еще одного погибшего. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

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Тело мужчины было найдено в 3:30 23 июня, его опознал сосед.

С начала проведения спасательных работ обнаружены тела пятерых погибших - двух женщин и трех мужчин.

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