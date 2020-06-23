Взрыв в доме в Киеве. Спасатели обнаружили пятого погибшего

На месте ликвидации последствий взрыва в жилом доме в Киеве найдено тело еще одного погибшего. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
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Тело мужчины было найдено в 3:30 23 июня, его опознал сосед.
С начала проведения спасательных работ обнаружены тела пятерых погибших - двух женщин и трех мужчин.
- 21 июня в Киеве взорвалась часть дома на Позняках. Сначала было известно о гибели трех человек.
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Люди, которые представились жильцами дома, рассказали журналисту LIGA.net, что несколько дней назад в подъезде меняли газовые счетчики, после чего в доме был слышен запах газа.
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22 июня в МВД заявили, что здание, вероятно, демонтируют, а завалы планируют разобрать до вечера. Экспресс-тесты показали, что взрывчатки в доме не было, основная версия произошедшего – взрыв газа.
- Вчера вечером было найдено тело четвертого погибшего, неизвестной оставалась судьба еще одного жителя дома.
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Денис Юдин