Задержанным из-за закрытого укрытия объявят о подозрениях в течение суток – прокуратура

Во время обысков в Киеве из-за закрытого укрытия, что привело к гибели трех человек во время ракетной атаки, правоохранители изъяли соответствующую документацию, а задержанным четырем лицам объявят о подозрениях в течение 24 часов. Об этом в эфире телемарафона сообщил руководитель Деснянской окружной прокуратуры Киева Антон Ефимов.

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Он подчеркнул, что укрытие действительно было закрытым, а тела людей лежали "буквально на пороге" медучреждения, в котором было укрытие. Ефимов сказал, что правоохранители опросили "десятки" свидетелей, которые рассказали, что люди пытались попасть в укрытие, "дергали ручки", стучали в двери, однако им никто так и не открыл.

Комментируя обыски, он сказал, что следственные действия проходили как в самом медучреждении, так и в райгосадминистрации и Киевской городской госадминистрации и структурных подразделениях. Было изъято множество документов – в первую очередь документы о назначениях на должности и о служебных обязанностях соответствующих лиц. Также изъяты документы, связанные непосредственно с содержанием и эксплуатацией указанного укрытия. Проанализировав документы, следователи определили конкретный круг лиц, которые могут быть причастны к уголовным правонарушениям.

Ефимов отметил, что зарегистрировано уголовное производство по двум статьям: о служебной халатности (ч. 2 ст. 367, от двух до пяти лет тюрьмы) и об оставлении в опасности (ч. 3 ст. 135, от трех до восьми лет тюрьмы).

Он добавил, что четырем задержанным будет объявлено о подозрении в течение суток.

Житель Деснянского района Киева, где ночью в результате российского ракетного удара погибли три человека, утверждает, что укрытие, к которому прибежали люди во время воздушной тревоги, было закрыто. Эту информацию подтвердили Кличко и Клименко.

Полиция Киева открыла уголовное производство по статье о служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия.

Правоохранители провели обыски в КГГА по заявлениям людей о закрытом укрытии, что привело к гибели трех человек.

В Департаменте муниципальной безопасности заявили, что укрытие не держали открытыми постоянно, потому что бездомные будут организовывать себе там приют.

Правоохранители задержали четырех человек: троих чиновников и охранника.

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