Затриманим через зачинене укриття оголосять про підозри протягом доби – прокуратура
Під час обшуків у Києві через зачинене укриття, що призвело до загибелі трьох людей під час ракетної атаки, правоохоронці вилучили відповідну документацію, а затриманим чотирьом особам оголосять про підозри протягом 24 годин. Про це в ефірі телемарафону повідомив керівник Деснянської окружної прокуратури Києва Антон Єфімов.
Він наголосив, що укриття дійсно було зачиненим, а тіла людей лежали "буквально на порозі" медзакладу, в якому було укриття. Єфімов сказав, що правоохоронці опитали "десятки" свідків, які розповіли, що люди намагались потрапити в укриття, "смикали ручки", стукали в двері, однак їм ніхто так і не відчинив.
Коментуючи обшуки, він сказав, що слідчі дії проходили як в самому медзакладі, так і в райдержадміністрації і Київській міській держадміністрації та структурних підрозділах. Було вилучено "безліч" документів – насамперед документи про призначення на посади та про службові обов’язки відповідних осіб. Також було вилучено документи, пов’язані безпосередньо з утриманням й експлуатацією зазначеного укриття. Проаналізувавши документи, слідчі визначили конкретне коло осіб, які можуть бути причетними до кримінальних правопорушень.
Єфімов зазначив, що зареєстровано кримінальне провадження за двома статтями: про службову недбалість (ч. 2 ст. 367, від двох до п'яти років тюрми) та про залишення в небезпеці (ч. 3 ст. 135, від трьох до восьми років тюрми).
Він додав, що чотирьом затриманим буде повідомлено про підозру протягом доби.
- Мешканець Деснянського району Києва, де вночі внаслідок російського ракетного удару загинули троє людей, стверджує, що укриття, до якого прибігли люди під час повітряної тривоги, було зачинене. Цю інформацію підтвердили Кличко і Клименко.
- Поліція Києва відкрила кримінальне провадження за статтею про службову недбалість, що спричинила тяжкі наслідки.
- Правоохоронці провели обшуки в КМДА за заявами людей про закрите укриття, що призвело до загибелі трьох людей.
- У Департаменті муніципальної безпеки заявили, що укриття не тримали відчиненими постійно, бо безхатченки організовуватимуть собі там притулок.
- Правоохоронці затримали чотирьох людей: трьох посадовців та охоронця.
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