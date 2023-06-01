RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
Промокоди
ОСАГО
Вакансії
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

Затриманим через зачинене укриття оголосять про підозри протягом доби – прокуратура

Этот материал также доступен на русском
01.06.2023, 22:58
Затриманим через зачинене укриття оголосять про підозри протягом доби – прокуратура - Фото
Удар біля закритого укриття в Києві (Фото - ЕРА)

Під час обшуків у Києві через зачинене укриття, що призвело до загибелі трьох людей під час ракетної атаки, правоохоронці вилучили відповідну документацію, а затриманим чотирьом особам оголосять про підозри протягом 24 годин. Про це в ефірі телемарафону повідомив керівник Деснянської окружної прокуратури Києва Антон Єфімов.

Він наголосив, що укриття дійсно було зачиненим, а тіла людей лежали "буквально на порозі" медзакладу, в якому було укриття. Єфімов сказав, що правоохоронці опитали "десятки" свідків, які розповіли, що люди намагались потрапити в укриття, "смикали ручки", стукали в двері, однак їм ніхто так і не відчинив.

Коментуючи обшуки, він сказав, що слідчі дії проходили як в самому медзакладі, так і в райдержадміністрації і Київській міській держадміністрації та структурних підрозділах. Було вилучено "безліч" документів – насамперед документи про призначення на посади та про службові обов’язки відповідних осіб. Також було вилучено документи, пов’язані безпосередньо з утриманням й експлуатацією зазначеного укриття. Проаналізувавши документи, слідчі визначили конкретне коло осіб, які можуть бути причетними до кримінальних правопорушень.

Єфімов зазначив, що зареєстровано кримінальне провадження за двома статтями: про службову недбалість (ч. 2 ст. 367, від двох до п'яти років тюрми) та про залишення в небезпеці (ч. 3 ст. 135, від трьох до восьми років тюрми).

Він додав, що чотирьом затриманим буде повідомлено про підозру протягом доби.

  • Мешканець Деснянського району Києва, де вночі внаслідок російського ракетного удару загинули троє людей, стверджує, що укриття, до якого прибігли люди під час повітряної тривоги, було зачинене. Цю інформацію підтвердили Кличко і Клименко.
  • Поліція Києва відкрила кримінальне провадження за статтею про службову недбалість, що спричинила тяжкі наслідки.
  • Правоохоронці провели обшуки в КМДА за заявами людей про закрите укриття, що призвело до загибелі трьох людей.
  • У Департаменті муніципальної безпеки заявили, що укриття не тримали відчиненими постійно, бо безхатченки організовуватимуть собі там притулок.
  • Правоохоронці затримали чотирьох людей: трьох посадовців та охоронця.

Читайте також: Російська ракета вбила людей біля зачиненого укриття. Що сталося та як реагує влада

Оксана Житнюк
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
київкмдаобшукиукриттяракетний удардеснянський районантон єфімов
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 