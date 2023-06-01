Загибель трьох людей. У КМДА прийшли з обшуками через закрите укриття

Правоохоронці проводять обшуки в Київській міській державній адміністрації у зв'язку із заявами людей про закрите укриття, що призвело до загибелі трьох людей під час чергової ракетної атаки Росії. Про це у коментарі LIGA.net повідомила речниця Київської міської прокуратури Надія Максимець.

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За її словами, тривають слідчі дії, зокрема обшуки проходять у Департаменті муніципальної безпеки та охорони здоров'я.

Раніше чоловік на ім'я Ярослав з Деснянського району Києва, де вночі внаслідок російського ракетного удару загинули троє осіб, заявив, що укриття, до якого прибігли люди під час повітряної тривоги, було зачинене.

"Була тривога, люди бігли в укриття. Укриття просто не відкрили – та й все. Люди стукали, і в той момент прилетіло", – сказав Ярослав.

Його дружина загинула на вулиці, коли з дитиною йшла до укриття. Загинули ще двоє людей, зокрема дитина. Усі вони, за даними Суспільного, в цей час прямували до укриття. Понад 10 осіб отримали поранення різного ступеня тяжкості.

За словами Ярослава, двері до укриття не відчиняв охоронець. Місцеві кажуть, що той виправдався хворою ногою, через що не може швидко ходити.

Мер Києва Віталій Кличко визнав, що укриття було зачинене. Він стверджує, що відповідальність за роботу укриття несе керівник медзакладу і глава району, який має контролювати роботу укриттів.

В ніч проти 1 червня Росія знову атакувала Київ з повітря, попередньо балістичними ракетами. Усі цілі були збиті протиповітряною обороною, проте є руйнування та жертви внаслідок падіння уламків. Серед загиблих – дитина.

Попередньо силами та засобами Повітряних сил ЗСУ 10 з 10 ракет були знищені.

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