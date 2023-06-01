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Гибель трех человек. В КГГА пришли с обысками из-за закрытого убежища

Цей матеріал також доступний українською
01.06.2023, 16:19
Гибель трех человек. В КГГА пришли с обысками из-за закрытого убежища - Фото
Скриншот с видео Радио Свобода

Правоохранители проводят обыски в Киевской городской государственной администрации в связи с заявлениями людей о закрытом укрытии, что привело к гибели трех человек во время очередной ракетной атаки России. Об этом в комментарии LIGA.net сообщила представитель Киевской городской прокуратуры Надежда Максимец.

По ее словам, продолжаются следственные действия, в частности обыски проходят в Департаменте муниципальной безопасности и здравоохранения.

Ранее мужчина по имени Ярослав из Деснянского района Киева, где ночью в результате российского ракетного удара погибли три человека, заявил, что укрытие, в которое прибежали люди во время воздушной тревоги, было закрыто.

"Была тревога, люди бежали в укрытие. Укрытие просто не открыли – и все. Люди стучали, и в этот момент прилетело", – сказал Ярослав.

Его жена погибла на улице, когда с ребенком шла в укрытие. Погибли еще два человека, в том числе ребенок. Все они, по данным Суспільного, в это время направлялись в укрытие. Более 10 человек получили ранения разной степени тяжести.

По словам Ярослава, дверь в укрытие не открывал охранник. Местные говорят, что тот оправдался больной ногой, из-за чего не может быстро ходить.

Мэр Киева Виталий Кличко признал, что укрытие было закрыто. Он утверждает, что ответственность за работу укрытия несет руководитель медучреждения и глава района, который должен контролировать работу укрытий.

  • В ночь на 1 июня Россия снова атаковала Киев с воздуха, предварительно баллистическими ракетами. Все цели были сбиты противовоздушной обороной, однако есть разрушения и жертвы в результате падения обломков. Среди погибших – ребенок.
  • Предварительно силами и средствами Воздушных сил ВСУ 10 из 10 ракет были уничтожены.

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Оксана Житнюк, Юрий Смирнов
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