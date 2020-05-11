Завтра в Киеве откроют еще три маршрута общественного транспорта - схемы

Иллюстративное фото: Сергей Долженко/ЕРА

С 12 мая в Киеве запустят еще три маршрута городского транспорта, проезд по-прежнему остается по спецбилетам. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

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По словам замглавы КГГА Александра Густелева, со вторника в Киеве начнут работать дополнительные рейсы с жилых массивов ДВРЗ, Троещина, Лесной и Корчеватое:

- автобусный маршрут №20 Корчеватое - станция метро Площадь Льва Толстого;

- автобусный маршрут №33Т ДВРЗ - станция метро Черниговская;

- троллейбусный маршрут №37А - станция метро Лесная - улица Николая Закревского, поликлиника.

Густелев подчеркнул, что проезд в общественном транспорте возможен только при наличии спецбилета и маски или респиратора.

Маршрут №20:

Маршрут №33Т:

Маршрут №37А:

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8 мая Кличко заявил, что в Киеве не будут пока что открываться ТРЦ, несмотря на разрешение Кабмина.

9 мая в КГГА назвали рынки Киева, которым разрешено открыться.

Всего в Киеве с начала эпидемии коронавирус подтвердили у 1871 человека, 138 пациентов вылечились, 37 умерли.

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