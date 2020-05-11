Завтра в Киеве откроют еще три маршрута общественного транспорта - схемы

С 12 мая в Киеве запустят еще три маршрута городского транспорта, проезд по-прежнему остается по спецбилетам. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.
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По словам замглавы КГГА Александра Густелева, со вторника в Киеве начнут работать дополнительные рейсы с жилых массивов ДВРЗ, Троещина, Лесной и Корчеватое:
- автобусный маршрут №20 Корчеватое - станция метро Площадь Льва Толстого;
- автобусный маршрут №33Т ДВРЗ - станция метро Черниговская;
- троллейбусный маршрут №37А - станция метро Лесная - улица Николая Закревского, поликлиника.
Густелев подчеркнул, что проезд в общественном транспорте возможен только при наличии спецбилета и маски или респиратора.
Маршрут №20:
Маршрут №33Т:
Маршрут №37А:
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