Боевые катера Украины бороздили по Киеву: фото и видео подготовки к параду на Днепре

Вчера на Днепре в Киеве прошли тренировки по подготовке к речному параду ко Дню независимости. В них участвовали и катера Военно-морских Сил Украины, передает информагентство Минобороны АрміяInform.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Как сообщается, в Киеве отрабатывали тренировочное прохождение малых бронированных артиллерийский катеров ВМС с выполнением упражнений радиоэлектронной борьбы, катеров Госпогранслужбы, Нацполиции и Госслужбы чрезвычайных ситуаций.

Также отрабатывалась высадка групп спецназа и десанта на необорудованное побережье. К этому упражнению привлекали скоростные катера Willard и БТР-80.

Затем оказывали демонстративную помощь аварийному катеру с десантированием парашютно-десантной группы спасателей.

Читайте также: На параде ко Дню независимости в Киеве покажут украинские наземные боевые дроны

Всего к тренировкам привлекли почти 100 человек и около 20 катеров. Представитель ВМС Александр Павловский отмечает, что впервые у речного вокзала в Киеве пройдет демонстрация общих действий сил сектора безопасности и обороны.

Сообщается, что к речному параду ко Дню независимости также планируют привлечь морскую авиацию ВМС, авиацию Воздушных Сил и армейскую авиацию Сухопутных войск. В частности, будут пролеты истребителей Су-25, вертолетов Ми-8 и Ми-14ПЧ. Завершится парад прохождением фонтанирующих буксиров, катеров коммунальной аварийно-спасательной службы, яхт и катеров из киевских яхт-клубов.

В парадах ко Дню независимости примут участие более 5000 украинских военнослужащих, 100 летательных аппаратов, 400 единиц вооружения и техники ВСУ. Также покажут новые образцы вооружения и техники.

Молдова направит солдат из роты Почетного караула на парад ко Дню независимости в Киеве. Всего ожидается участие военнослужащих из 15 стран-партнеров.

Читайте также: Таран о параде 24 августа: "Совковости" и тяжелой техники не будет. Фото и видео репетиции

Фото – Дмитро Чалий/АрміяInform