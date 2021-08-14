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14.08.2021, 13:42

Боевые катера Украины бороздили по Киеву: фото и видео подготовки к параду на Днепре

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Боевые катера Украины бороздили по Киеву: фото и видео подготовки к параду на ДнепреБоевые катера Украины бороздили по Киеву: фото и видео подготовки к параду на ДнепреБоевые катера Украины бороздили по Киеву: фото и видео подготовки к параду на ДнепреБоевые катера Украины бороздили по Киеву: фото и видео подготовки к параду на ДнепреБоевые катера Украины бороздили по Киеву: фото и видео подготовки к параду на ДнепреБоевые катера Украины бороздили по Киеву: фото и видео подготовки к параду на ДнепреБоевые катера Украины бороздили по Киеву: фото и видео подготовки к параду на ДнепреБоевые катера Украины бороздили по Киеву: фото и видео подготовки к параду на ДнепреБоевые катера Украины бороздили по Киеву: фото и видео подготовки к параду на ДнепреБоевые катера Украины бороздили по Киеву: фото и видео подготовки к параду на ДнепреБоевые катера Украины бороздили по Киеву: фото и видео подготовки к параду на ДнепреБоевые катера Украины бороздили по Киеву: фото и видео подготовки к параду на ДнепреБоевые катера Украины бороздили по Киеву: фото и видео подготовки к параду на Днепре
Боевые катера Украины бороздили по Киеву: фото и видео подготовки к параду на ДнепреБоевые катера Украины бороздили по Киеву: фото и видео подготовки к параду на ДнепреБоевые катера Украины бороздили по Киеву: фото и видео подготовки к параду на ДнепреБоевые катера Украины бороздили по Киеву: фото и видео подготовки к параду на ДнепреБоевые катера Украины бороздили по Киеву: фото и видео подготовки к параду на ДнепреБоевые катера Украины бороздили по Киеву: фото и видео подготовки к параду на ДнепреБоевые катера Украины бороздили по Киеву: фото и видео подготовки к параду на ДнепреБоевые катера Украины бороздили по Киеву: фото и видео подготовки к параду на ДнепреБоевые катера Украины бороздили по Киеву: фото и видео подготовки к параду на ДнепреБоевые катера Украины бороздили по Киеву: фото и видео подготовки к параду на ДнепреБоевые катера Украины бороздили по Киеву: фото и видео подготовки к параду на ДнепреБоевые катера Украины бороздили по Киеву: фото и видео подготовки к параду на ДнепреБоевые катера Украины бороздили по Киеву: фото и видео подготовки к параду на Днепре
Боевые катера Украины бороздили по Киеву: фото и видео подготовки к параду на ДнепреБоевые катера Украины бороздили по Киеву: фото и видео подготовки к параду на ДнепреБоевые катера Украины бороздили по Киеву: фото и видео подготовки к параду на ДнепреБоевые катера Украины бороздили по Киеву: фото и видео подготовки к параду на ДнепреБоевые катера Украины бороздили по Киеву: фото и видео подготовки к параду на ДнепреБоевые катера Украины бороздили по Киеву: фото и видео подготовки к параду на ДнепреБоевые катера Украины бороздили по Киеву: фото и видео подготовки к параду на ДнепреБоевые катера Украины бороздили по Киеву: фото и видео подготовки к параду на ДнепреБоевые катера Украины бороздили по Киеву: фото и видео подготовки к параду на ДнепреБоевые катера Украины бороздили по Киеву: фото и видео подготовки к параду на ДнепреБоевые катера Украины бороздили по Киеву: фото и видео подготовки к параду на ДнепреБоевые катера Украины бороздили по Киеву: фото и видео подготовки к параду на ДнепреБоевые катера Украины бороздили по Киеву: фото и видео подготовки к параду на Днепре

Вчера на Днепре в Киеве прошли тренировки по подготовке к речному параду ко Дню независимости. В них участвовали и катера Военно-морских Сил Украины, передает информагентство Минобороны АрміяInform.

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Как сообщается, в Киеве отрабатывали тренировочное прохождение малых бронированных артиллерийский катеров ВМС с выполнением упражнений радиоэлектронной борьбы, катеров Госпогранслужбы, Нацполиции и Госслужбы чрезвычайных ситуаций.

Также отрабатывалась высадка групп спецназа и десанта на необорудованное побережье. К этому упражнению привлекали скоростные катера Willard и БТР-80.

Затем оказывали демонстративную помощь аварийному катеру с десантированием парашютно-десантной группы спасателей.  

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Всего к тренировкам привлекли почти 100 человек и около 20 катеров. Представитель ВМС Александр Павловский отмечает, что впервые у речного вокзала в Киеве пройдет демонстрация общих действий сил сектора безопасности и обороны.

Сообщается, что к речному параду ко Дню независимости также планируют привлечь морскую авиацию ВМС, авиацию Воздушных Сил и армейскую авиацию Сухопутных войск. В частности, будут пролеты истребителей Су-25, вертолетов Ми-8 и Ми-14ПЧ. Завершится парад прохождением фонтанирующих буксиров, катеров коммунальной аварийно-спасательной службы, яхт и катеров из киевских яхт-клубов.

  • В парадах ко Дню независимости примут участие более 5000 украинских военнослужащих, 100 летательных аппаратов, 400 единиц вооружения и техники ВСУ. Также покажут новые образцы вооружения и техники.
  • Молдова направит солдат из роты Почетного караула на парад ко Дню независимости в Киеве. Всего ожидается участие военнослужащих из 15 стран-партнеров.

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    Фото – Дмитро Чалий/АрміяInform

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    Теги: парад, днепр, день независимости, корабли, вмс, катера, киев
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