Полиция провела обыск в одном из столичных борделей: видео

В Киеве полиция прекратили деятельность борделя, который работал под видом массажного салона. За сексуальные услуги мужчины платили от 600 до 2000 грн за час, сообщили в пресс-службе полиции.

По данным правоохранителей, в заведении посменно работали от трех до десяти женщин. 60% их выручки забирали организатор с сообщницей.

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Организаторы размещали рекламные объявления об услугах в интернете.

Правоохранители провели четыре обыска - по месту оказания услуг, по месту жительства организатора и ее помощницы, а также в автомобиле.

Изъяты деньги, мобильные телефоны, черновые записи, банковские карты и пакеты с веществом белого цвета, сообщили в полиции.

Фигурантки задержаны.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 303 (Сутенерство или вовлечение лица в занятие проституцией) УК.

И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун выступила за легализацию применения каннабиса в медицинских и научных целях.