В пригороде Киева водитель маршрутки избил пассажира - СМИ

В пригороде Киева водитель маршрутки Чабаны-Боярка избил пассажира. Мужчина говорит, что всего лишь потребовал сдачу. Об этом говорится в сюжете ТСН.

Пострадавший, говорят журналисты, уже вторую неделю находится в больнице. У него сотрясение мозга и раздроблена челюсть.

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"Дело не в двух гривнах, дело в справедливости. Я начал разговор - что это такое. Он на повороте резко остановил маршрутку, перепрыгнул со своего водительского сиденья к передним дверям, он меня выбросил из маршрутки - я ударился лицом. Затем просто добил с ног", - рассказал мужчина.

Полицию вызвал один из пассажиров-свидетелей происшествия.

Спикер областной полиции Николай Жукович сообщил, что по данному факту открыто уголовное производство по статье о нанесении телесных повреждений средней тяжести.

Ранее в Facebook опубликовали видео, как в Киеве водитель маршрутки №398 (Киев-Вышгород) грубо выгоняет из салона автобуса пассажирку, имеющую право на льготный проезд.