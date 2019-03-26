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26.03.2019, 16:07

Астрономы наблюдали рождение урагана на Нептуне

Астрономы наблюдали рождение урагана на Нептуне - Фото
Фото: depositphotos.com

Специалисты увидели небольшие сверкающие белым облака на фотоснимках

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Наблюдения телескопа Hubble показали, что появлению "большого темного пятна" мощной бури в атмосфере Нептуна предшествует тонкая дымка белых облаков. Об этом сообщает Naked-science

Астрофизик из Калифорнийского университета в Беркли Майкл Вонг и его коллеги реализуют программу OPAL. В рамках этого проекта начиная с 2015 года и вплоть до конца своего существования телескоп Hubble проводит ежегодные наблюдения за атмосферами внешних планет Солнечной системы, начиная от Юпитера.

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В статье, опубликованной в журнале Geophysical Research Letters, ученые рассматривают несколько таких снимков Нептуна, сделанных между 2015 и 2017 годом.

На этих фотографиях крупного темного пятна, как в 2018 году, еще нет.

Слева — темное пятно Нептуна на снимке телескопа Hubble, 2018 год. Справа — фотография Voyager 2, 1989 год. /NASA, ESA, GSFC, JP

"Зато на его месте можно видеть несколько сравнительно небольших, сверкающих белым облака", - отмечается в сообщении.

Авторы предполагают, что так проявляют себя кристаллы замерзшего метана, поднятого антициклоном из более низких слоев атмосферы.

"Похоже, этот процесс предваряет появление полноценного урагана. По подсчетам ученых, они развиваются на Нептуне примерно каждые четыре-шесть наших лет и продолжают существовать в среднем около двух лет", - отмечается  в сообщении.

Атмосфера очень горячего нептуна GJ 3470b в созвездии Рака испаряется в 100 раз быстрее, чем на ранее открытой планете этой же системы GJ 436b.

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Теги: космос, астрономы, нептун
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