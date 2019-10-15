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Букеровский комитет нарушил правила и дал премию двум лауреатам

Букеровский комитет нарушил правила и дал премию двум лауреатам - Фото
Маргарет Этвуд и Бернардина Эваристо (фото - ЕРА)
15.10.2019, 10:08

Двое лауреатов - из Канады и Британии - разделят призовой фонд в размере 50 000 фунтов стерлингов

Всего лишь в третий раз за полвека Букеровскую премию получили два автора: вчера, 14 октября, ее лауреатами стали Маргарет Этвуд из Канады и британка Бернардина Эваристо. Об этом сообщил комитет премии.

Первая удостоилась награды за книгу "Заветы" (сиквел романа-дистопии "Рассказ служанки"), вторая - за роман "Девушка, женщина, все остальное". В "Заветах" действие происходит через 15 лет после предыдущих событий, а в "Девушке..." рассказывается история жизни 12 персонажей, большинство из них темнокожие британки.

Этвуд получает премию во второй раз: 19 лет назад она победила с книгой "Слепой убийца".

В конце июля жюри показало лонг-лист конкурса-2019, в который вошли 13 книг. Всего в конкурсе участвовало 151 романов.

Справка. Букеровская премия - одна из самых престижных наград в мире английской литературы, ранее присуждалась автору из стран Содружества наций, Ирландии или Зимбабве за роман на английском языке. С 2014-го вручается за роман на английском вне зависимости от гражданства автора. Первоначально в правилах не было указано, сколько лауреатов могли получить ее в один год, но в 1993-м оргкомитет уточнил: только один человек.

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литература Букеровская премия Маргарет Этвуд Бернардина Эваристо
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