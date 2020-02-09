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Джеки Чан обещал $197000 за разработку лекарства от коронавируса

Джеки Чан обещал $197000 за разработку лекарства от коронавируса - Фото
Джеки Чан (Фото: Nina Prommer/ЕРА)
09.02.2020, 15:29

"Дело не в деньгах", считает актер

Гонконгская звезда Джеки Чан предложил вознаграждение в размере 1 млн юаней (около $197 000) за разработку лекарства от коронавируса. Об этом пишет Straights Times

Чан, чей недавний фильм "Авангард" сняли с показа в кинотеатрах Китая из-за опасений по поводу распространения коронавируса, написал в микроблоге Weibo, что надеется сделать все, что может.

Он надеется, что его намерение не будет неправильно понято. "Речь идет не о деньгах. Я не хочу видеть, как некогда шумные улицы сейчас пусты, и не хочу, чтобы мои соотечественники умирали, пока идет борьба с вирусом", - написал он.

Его пост получил собрал 53 000 лайков 5 февраля, и многие пользователи сети поддержали такое решение и хвалили его.

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