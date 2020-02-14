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Кино. Лучшие трейлеры недели: Уэс Андерсен, охота на наци - видео

Кино. Лучшие трейлеры недели: Уэс Андерсен, охота на наци - видео - Фото
Кадр из фильма Французский диспетчер (Скриншот видео 20th Century Studios AU/Youtube)
14.02.2020, 20:38

Пять лучших трейлеров недели: "Французский диспетчер", "Охотники", "Охота", "Зеленый рыцарь", "Банды Лондона"

"Французский диспетчер" / The French Dispatch

Новый фильм культового Уэса Андерсена расскажет о французском отделении американской газеты, расположенном в вымышленном городе во Франции XX века. В фильме будут показаны работа редакции и экранизации историй, опубликованных в издании.

"Охотники" / Hunters

Герои сериала обнаруживают, что сотни сбежавших нацистов живут в Америке, и начинают их преследовать и мстить. Но вскоре охотники "раскрывают далеко идущий заговор и должны помешать новым нацистским планам геноцида".

"Охота" / The Hunt

Группа богачей собирается в уединенном месте, чтобы опробовать новое развлечение – поохотиться на людей, специально отобранных для этой цели. Но одна из жертв меняет приоритеты, и охотники превращаются в мишени. Фильм стал скандальным еще до премьеры.

"Зеленый рыцарь" / The Green Knight 

Историческое фэнтези на основе средневековой английской поэмы. Сэр Гавейн, племянник короля Артура, принимает вызов таинственного Зеленого Рыцаря с топором. Гавейн отрубает ему голову, но незнакомец прикрепляет ее обратно и обещает нанести ответный удар – через год и один день.

"Банды Лондона" / Gangs of London

Новый сериал "Банды Лондона" от режиссера "Рейда" Гарета Эванса. В главной роли – звезда "Острых козырьков" Джо Коул. Сериал посвящен противостоянию лондонских криминальных группировок, обострившему после убийства главы одной из семей.

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