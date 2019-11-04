Литература. Во Франции назвали лауреата Гонкуровской премии

Жан-Поль Дюбуа (Фото: EPA)

Гонкуровскую премию, самую престижную награду за лучший роман на французском языке, получил писатель Жан-Поль Дюбуа за книгу "Не все люди живут одинаково" (Tous les hommes n'habitent pas le monde de la meme facon). Об этом сообщает BFM TV.

На премию также претендовали писатели Амели Нотомб, Жан-Люк Коаталем и Оливье Ролен.

Премию Гонкура вручают во Франции с 1903 года. Это старейшая и одна из самых престижных наград для авторов, пишущих на французском языке. Среди ее лауреатов были - Марсель Пруст, Анри Труайя, Морис Дрюон, Мишель Уэльбек и Патрик Модиано. Победитель определяется во время специального торжественного обеда в парижском ресторане Drouant десятью писателями и критиками, членами Гонкуровской академии. Согласно уставу, она может присуждаться автору только один раз в жизни. В прошлом году Гонкуровскую премию получил Николя Матьё за произведение "Дети после них".

Букеровскую премию в 2019-м дали двум писательницам - ее лауреатами стали Маргарет Этвуд из Канады и британка Бернардина Эваристо.

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