МИД Чехии приветствовал наступление мира в Вестеросе

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Министерство иностранных дел Чехии отреагировало на завершение сериала "Игра престолов". Сообщение опубликовали в Facebook министерства.

"Министерство иностранных дел приветствует завершение многолетней гражданской войны в Вестеросе. Избрание Брандона Старка мы считаем положительным шагом к укреплению стабильности в королевстве и улучшению условий жизни граждан", - пишет МИД.

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Шестая серия восьмого сезона - заключительная серия "Игры престолов" - в США собрала 19,3 млн просмотров в эфирном показе, а также на платформах HBO GO и HBO NOW. Она стала рекордной не только для сериала, но и для канала HBO.

Автор книги "Игра престолов" Джордж Мартин рассказал, что продолжение романа будет не таким, как в сериале.

Петицию поклонников сериала о том, чтобы финальный сезон был переснят, подписали более миллиона человек.