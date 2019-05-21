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21.05.2019, 18:04

Музыка. Голограмму Уитни Хьюстон отправят в тур

Музыка. Голограмму Уитни Хьюстон отправят в тур - Фото
Уитни Хьюстон (фото - ЕРА)

Бывший менеджер певицы планирует выпустить от ее лица альбом неизданных песен

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Голограмму певицы Уитни Хьюстон отправят в тур через семь лет после смерти звезды. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на ее бывшего менеджера Пэм Хьюстон.

Она также планирует выпустить альбом с неизданными песнями Уитни, организовать мюзикл на Бродвее и снять несколько документальных фильмов.

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Пэм считает, что после смерти Хьюстон появилось "много дурных слухов" о певице, и она хочет напомнить людям, "каким прекрасным человеком была Уитни". 

Ранее музей Сальвадора Дали в США создал интерактивную копию художника. Экранная копия говорит цитатами сюрреалиста, озвученными актером с похожим акцентом - смесью французского, испанского и английского. Также с помощью искусственного интеллекта удалось скопировать мимику художника.

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Теги: голограмма, уитни хьюстон, тур
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