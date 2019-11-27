Названы две даты выхода сериала "Новый папа" о двух папах

Кадр из трейлера в Новому папе (Скриншот видео HBO/Youtube)

Стали известны даты выхода сериала "Новый Папа" Паоло Соррентино - на канале Sky премьера состоится 10 января 2020 года, а на HBO проект выйдет 13 января.

"Новый папа"станет прямым продолжением хита 2016 года - сериала "Молодой папа".

Джуд Лоу вернется к своей роли и, судя по тизеру, его эксцентричный персонаж выйдет из комы, в которую впал в финальной серии "Молодого папы".

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Нового понтифика, который занял место Пия XIII (в миру Ленни Белардо), сыграет Джон Малкович.

В сериале также должны появиться актриса Шэрон Стоун и музыкант Мэрилин Мэнсон.

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