Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

"Пила", "Форсаж", "Миньоны". Семь лучших трейлеров недели: видео

"Пила", "Форсаж", "Миньоны". Семь лучших трейлеров недели: видео - Фото
Кадр из трейлера к фильму Пила: Спираль (Скриншот видео Lionsgate Movies/Youtube)
07.02.2020, 17:33

Смотрите новые трейлеры хорроров, боевиков, триллеров и мультфильма

На этой неделе вышли трейлеры фильмов: "Пила: Спираль", "Форсаж 9", "Бунтарь 3", "Опасный элемент", "Дальше некуда", "Мулан", "Миньоны: Грювитация"

"Пила: Спираль" / Spiral

Перезагрузка франшизы о пытках и маньяках. В главных ролях: Крис Рок и Сэмюэль Л. Джексон. Мировая премьера – 15 мая 2020 года.

"Форсаж 9" / Fast & Furious 9

Законы физики не действуют: летающие машины, автомобили с реактивными двигателями, безумные трюки. Мировая премьера – 15 мая 2020 года.

"Бунтарь 3" / Baaghi 3

Прославленный болливудский защитник всех обиженных и оскорбленных возвращается, чтобы снова нести в мир справедливость. Мировая премьера – 6 марта 2020 года.

"Опасный элемент" / Radioactive

Фильм, посвященный открытию явления радиоактивности дважды лауреатом Нобелевской премии по физике Марией Кюри. Мировая премьера – 20 марта 2020 года.

"Дальше некуда" / The Jesus Rolls

Спин-офф "Большого Лебовски" братьев Коэн, снятый Джон Туртурро. Безумный фильм о боулинге, сексе и преступлениях. Мировая премьера – 28 февраля 2020 года.

"Мулан" / Mulan

Адаптация одноименного мультфильма 1998 по китайской легенде о женщине-воине Хуа Мулан. Мировая премьера – 26 марта 2020 года.

"Миньоны: Грювитация" / Minions 2: The Rise of Gru

Спин-офф франшизы "Гадкий я", продолжение анимационного фильма "Миньоны" 2015-го.Мировая премьера – 16 июля 2020 года.

Читайте также: Появился тизер сериалов о Локи, Ванде и Зимнем солдате: видео

Еще по теме
Напишите нам
трейлер
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 