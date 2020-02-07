"Пила", "Форсаж", "Миньоны". Семь лучших трейлеров недели: видео

Кадр из трейлера к фильму Пила: Спираль (Скриншот видео Lionsgate Movies/Youtube)

На этой неделе вышли трейлеры фильмов: "Пила: Спираль", "Форсаж 9", "Бунтарь 3", "Опасный элемент", "Дальше некуда", "Мулан", "Миньоны: Грювитация"

"Пила: Спираль" / Spiral



Перезагрузка франшизы о пытках и маньяках. В главных ролях: Крис Рок и Сэмюэль Л. Джексон. Мировая премьера – 15 мая 2020 года.

"Форсаж 9" / Fast & Furious 9

Законы физики не действуют: летающие машины, автомобили с реактивными двигателями, безумные трюки. Мировая премьера – 15 мая 2020 года.

"Бунтарь 3" / Baaghi 3

Прославленный болливудский защитник всех обиженных и оскорбленных возвращается, чтобы снова нести в мир справедливость. Мировая премьера – 6 марта 2020 года.

"Опасный элемент" / Radioactive

Фильм, посвященный открытию явления радиоактивности дважды лауреатом Нобелевской премии по физике Марией Кюри. Мировая премьера – 20 марта 2020 года.

"Дальше некуда" / The Jesus Rolls

Спин-офф "Большого Лебовски" братьев Коэн, снятый Джон Туртурро. Безумный фильм о боулинге, сексе и преступлениях. Мировая премьера – 28 февраля 2020 года.

"Мулан" / Mulan

Адаптация одноименного мультфильма 1998 по китайской легенде о женщине-воине Хуа Мулан. Мировая премьера – 26 марта 2020 года.

"Миньоны: Грювитация" / Minions 2: The Rise of Gru

Спин-офф франшизы "Гадкий я", продолжение анимационного фильма "Миньоны" 2015-го.Мировая премьера – 16 июля 2020 года.

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