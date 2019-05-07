Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
07.05.2019, 10:30

Стивен Кинг дал неожиданный прогноз на финал "Игры престолов"

Стивен Кинг дал неожиданный прогноз на финал "Игры престолов" - Фото
Стивен Кинг (фото - ЕРА)

Железный трон, полагает литературный "король ужасов", мог бы достаться одному небольшому герою

Реклама
Реклама

Американский писатель Стивен Кинг описал свое видение того, как мог бы закончиться сверхпопулярный фэнтези-телесериал "Игра престолов". Об этом он написал у себя в Twitter.

Если бы Кинг был автором ТВ-эпопеи, он волевым решением сценариста "умертвил" бы некоторых ключевых персонажей (Джона Сноу, Дейенерис Таргариен и Серсею Ланнистер), а Железный трон отдал бы на откуп неожиданному герою: возможно, Тириону Ланнистеру, брату Серсеи.

Реклама

"Предположим - просто предположим! - что Джон и Дани оба умерли (вместе с Серсеей, конечно). Предположим - просто предположим! - что некий мужественный человечек в итоге оказался на Железном троне", - пишет он.

Такие мысли посетили писателя после просмотра 4-й серии финального сезона. До конца остается всего две серии.

Смотрите также: Вышел тревожный тизер 5-й серии "Игры престолов": видео

Кинг затем усмехнулся, добавив, что ему "многие годы говорили", что он якобы не знает, как нормально закончить ту или иную историю. "Я считаю, что это вздор, но, конечно, у каждого есть свое мнение", - добавил писатель.

Предпоследняя серия выйдет рано утром 13 мая по Киеву.

Game of Thrones - американский фэнтези-телесериал канала НВО, основанный на цикле романов "Песнь Льда и Огня" Джорджа Р. Р. Мартина. Премьера первого сезона состоялась 17 апреля 2011 года.

Сегодня, 7 мая, рано утром по киевскому времени, в США на экраны вышла четвертая серия финального сезона "Игры престолов". Эта часть сериала состоит всего из шести серий. Финиш - рано утром 20 мая.

Ранее был опубликован полный список погибших персонажей во время битвы с Королем Ночи в третьей серии (осторожно, спойлер!).

Отправить:
Распечатать:
Теги: кино, Игра престолов, стивен кинг
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 