Стивен Кинг дал неожиданный прогноз на финал "Игры престолов"

Стивен Кинг (фото - ЕРА)

Американский писатель Стивен Кинг описал свое видение того, как мог бы закончиться сверхпопулярный фэнтези-телесериал "Игра престолов". Об этом он написал у себя в Twitter.

Если бы Кинг был автором ТВ-эпопеи, он волевым решением сценариста "умертвил" бы некоторых ключевых персонажей (Джона Сноу, Дейенерис Таргариен и Серсею Ланнистер), а Железный трон отдал бы на откуп неожиданному герою: возможно, Тириону Ланнистеру, брату Серсеи.

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"Предположим - просто предположим! - что Джон и Дани оба умерли (вместе с Серсеей, конечно). Предположим - просто предположим! - что некий мужественный человечек в итоге оказался на Железном троне", - пишет он.

Такие мысли посетили писателя после просмотра 4-й серии финального сезона. До конца остается всего две серии.

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Кинг затем усмехнулся, добавив, что ему "многие годы говорили", что он якобы не знает, как нормально закончить ту или иную историю. "Я считаю, что это вздор, но, конечно, у каждого есть свое мнение", - добавил писатель.

Предпоследняя серия выйдет рано утром 13 мая по Киеву.

Game of Thrones - американский фэнтези-телесериал канала НВО, основанный на цикле романов "Песнь Льда и Огня" Джорджа Р. Р. Мартина. Премьера первого сезона состоялась 17 апреля 2011 года.

Сегодня, 7 мая, рано утром по киевскому времени, в США на экраны вышла четвертая серия финального сезона "Игры престолов". Эта часть сериала состоит всего из шести серий. Финиш - рано утром 20 мая.

Ранее был опубликован полный список погибших персонажей во время битвы с Королем Ночи в третьей серии (осторожно, спойлер!).