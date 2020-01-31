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ТОП-5 трейлеров недели. "Заговор против Америки", "Глотай": видео

ТОП-5 трейлеров недели. "Заговор против Америки", "Глотай": видео - Фото
Скриншот видео Netflix/Youtube
31.01.2020, 18:10

На этой неделе вышли трейлеры нового сериала, хоррора, комедии, триллера и мультсериала

"Заговор против Америки" / The Plot Against America, (2020, США)

Альтернативная история Америки времен Второй мировой войны – адаптация романа Филипа Рота для канала HBO. Ход событий в 1940 году изменила победа народного героя, летчика Чарльза Линдберга на выборах президента США. Он договорился с Гитлером о невмешательстве и начал публично обвинять евреев в попытке втянуть Америку в войну. Его риторика вызвала волну антисемитизма.

"Глотай" / Swallow, (2019, США, Франция)

Главная героиня этого хоррора – женщина со странностями, попавшая в сложную ситуацию. Казалось бы, безмятежная обеспеченная героиня, забеременев, оказывается в плену удушающей заботы, которой ее окружают муж и свекровь. На нервной почве девушка начинает глотать разные, не предназначенные для этого предметы.

"Дальше некуда" / The Jesus Rolls, (2020, США)

Спин-офф "Большого Лебовски" братьев Коэн, посвященный второстепенному персонажу Хесусу Квинтане. Джон Туртурро, сыгравший у Коэнов, сыграл Хесуса еще раз и выступил режиссером картины. Полуилась безумная картина о боулинге, сексе и преступлениях, персонажи которой пускаются в опасную авантюру.

"Чужак" / El Prófugo, (2020, Аргентина)

Участник близящегося Берлинале, триллер о потере связи с реальностью. Певица и актриса озвучки начинает видеть крайне реалистичные неприятные сны. Вскоре нарушение сна начинает проявляться в ее внешней жизни – микрофон записывает не голос актрисы, а какие-то странные звуки. Женщина уверена, что гости, приходящие в ночных кошмарах, пытаются захватить ее тело.

"Призрак в доспехах: Синдром одиночки 2045" / Ghost in the Shell: SAC_2045, (2020, Япония)

Продолжение известного публике аниме выходит на Netflix. В 2045 году после глобального экономического дефолта бывшие члены 9-го отдела стали наемниками. Они сталкиваются с новой угрозой – постчеловеком, существом с гораздо более высокими показателями интеллекта и физической силы, чем у киборгов.

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