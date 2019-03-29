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29.03.2019, 13:36

У сериала "Секс в большом городе" будет продолжение

У сериала "Секс в большом городе" будет продолжение - Фото
Секс в большом городе (фото - HBO)

Компания Paramount выкупила права на экранизацию романа Кэндес Бушнелл "Есть ли еще секс в городе?"

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Компании Paramount Television и Anonymous Content выкупили права на экранизацию книги автора Кэндис Бушнелл, которая написала продолжение "Секса в большом городе". Об этом сообщает Variety.

Сказано, что книга будет называться "Есть ли еще секс в большом городе?" и выйдет в печать в скором времени.

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Действия в новом сериале будут разворачиваться в Нью-Йорке. Основная тема останется прежней - секс и дружба. Однако изменится возраст героинь - им будет за 50 лет. Фильм расскажет о браке и детях, разводе и тяжелых утратах, а также давлении на женщин, которые пытаютя сохранить свою молодость, чтобы иметь все это.

Как утверждает президент Paramount TV Николь Клеменс, сериал повлиял на множество женщин и компания с гордостью продолжит рассказывать эту историю от лица уже зрелых женщин, ведущих активную половую жизнь.

"Да! Будет еще больше секса", - заявила Клеменс.

Отмечается, что Бушнелл, по книгам которой снимали сериал, также напишет сценарий для его продолжения.

В данный момент не известно, будут ли сниматься в сериале все четыре основные героини - Сара Джессика Паркер (Керри), Ким Кэттролл (Саманта), Кристин Дэвис (Шарлотта) и Синтия Никсон (Миранда).

"Секс в большом городе" - американский телесериал канала HBO, сочетающий в себе комедию и мелодраму. Премьера состоялась 6 июня 1998. Последняя серия шестого сезона вышла 22 февраля 2004 года. В 2008 и 2010 годах были сняты два полнометражных фильма, продолжающие события "Секса в большом городе".

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Теги: Секс в большом городе, сериал, съемки, сара джессика паркер, продолжение, Кэндис Бушнелл
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