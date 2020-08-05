Ученые обнаружили рак у динозавров

Исследователи впервые обнаружили рак в кости древнего динозавра

Канадские ученые из университета McMaster и Королевского музея Онтарио нашли злокачественную опухоль в малоберцовой кости динозавра, жившего 76 млн лет назад. Как отмечают авторы в статье для журнала The Lancet Oncology, это первый достоверный случай рака у динозавров.

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Изначально необычные наросты и повреждения на кости, которую нашли в 1989 году, ученые приняли за следы зажившего перелома. Однако ряд проведенных анализов показал, что центрозавр страдал от остеосаркомы - рака костей. Данный вид рака является злокачественным, он распространен среди людей и животных и лечится с помощью химиотерапии и хирургического вмешательства, иногда - ампутации конечности.

Исследователи уверены, что динозавр умер не от онкологического заболевания - тело животного было найдено рядом с сородичами: судя по всему, стадо центрозавров погибло во время наводнения.

20 июня сообщалось, что группа ученых из Университета Цукуба и Музея природы и человеческой деятельности Хиого обнаружила в Японии самое маленькое яйцо динозавра из найденных человеком.

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Наталия Софиенко

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