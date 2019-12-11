Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Ученые выявили необъяснимую закономерность в долголетии макак

Ученые выявили необъяснимую закономерность в долголетии макак - Фото
Макаки (Фото: EPA)
11.12.2019, 18:25

Наличие стабильных дружеских отношений снижает вероятность смерти макаки на 11% в год

Биологи, проводившие исследование популяции макак на острое Кайо Сантьяго (недалеко от Пуэрто-Рико), пришли к выводу, что социальные связи способствуют долголетию макак. Соответствующая статья опубликована на The Royal Society.

Ученые семь лет работали с самками макак-резусов из популяции, развившейся от 30 обезьян, завезенных на Кайо Сантьяго в 1938 году из Индии.

Биологи изучали четыре вида социальных связей в группе макак:

* общение со многими другими обезьянами;

* наличие стабильных связей с немногими избранными;

* участие в крупных группах с возможностью посредничества между подгруппами;

* совместная деятельность.

Объектом изучения были только самки.

Выяснилось, что наличие стабильных дружеских отношений снижает вероятность смерти макаки на 11% в год. Другие типы социальных отношений заметного влияния на продолжительность жизни не оказывали.

Причины этого феномена установить пока не удалось. Ученые отмечают, что наличие подруги не помогает добывать пищу (ее на острове много), и не защищает от хищников (их там нет). Биологи рассчитывают, что будущие исследования найдут объяснение.

Читайте также: Во Вьетнаме удалось заснять "исчезнувшее" животное: фото, видео

Напишите нам
животные обезьяны
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 