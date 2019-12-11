Ученые выявили необъяснимую закономерность в долголетии макак

Макаки (Фото: EPA)

Биологи, проводившие исследование популяции макак на острое Кайо Сантьяго (недалеко от Пуэрто-Рико), пришли к выводу, что социальные связи способствуют долголетию макак. Соответствующая статья опубликована на The Royal Society.

Ученые семь лет работали с самками макак-резусов из популяции, развившейся от 30 обезьян, завезенных на Кайо Сантьяго в 1938 году из Индии.

Биологи изучали четыре вида социальных связей в группе макак:

* общение со многими другими обезьянами;

* наличие стабильных связей с немногими избранными;

* участие в крупных группах с возможностью посредничества между подгруппами;

* совместная деятельность.

Объектом изучения были только самки.

Выяснилось, что наличие стабильных дружеских отношений снижает вероятность смерти макаки на 11% в год. Другие типы социальных отношений заметного влияния на продолжительность жизни не оказывали.

Причины этого феномена установить пока не удалось. Ученые отмечают, что наличие подруги не помогает добывать пищу (ее на острове много), и не защищает от хищников (их там нет). Биологи рассчитывают, что будущие исследования найдут объяснение.

Недавно группа ученых из Университета Экзетера пришла к выводу, что у диких орангутангов есть язык со сложными вокальными сигналами и жестами.

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