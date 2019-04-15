В киевском метро заметили "белых ходоков": фото

После премьеры финального сезона сериала "Игра престолов" в киевском метрополитене пассажиры встретили "белых ходоков" из популярного шоу. Об этом сообщает Telegram-канал KyvLIVE.
Кроме того, фотографию с "белыми ходоками" опубликовала у себя в Facebook журналистка Ксения Призиглей. "Ехала на работу и возглавила Вестерос. А говорят, социальные лифты не работают", - написала она.
Персонажей сериала видели на станции "Майдан Независимости". В руках одного из них красовалась золотая корона, второй держал флаг.
Официальная премьера финального сезона состоялась на канале HBO сегодня рано утром по киевскому времени.
Однако стриминговий сервис DirecTV показал первую серию "Игры престолов" на 4 часа раньше, чем HBO.
Сегодня в сети появился тизер второй серии.
"Игра престолов" - американский телесериал в жанре фэнтези, основанный на цикле романов "Песнь льда и пламени" Джорджа Мартина. 12 ноября он анонсировал создание еще двух приквелов сериала - предыстории и продолжения. Премьера первого сезона в США состоялась 17 апреля 2011 года, на 27 августа 2017 года полностью показаны семь сезонов.