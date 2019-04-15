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15.04.2019, 13:55

В киевском метро заметили "белых ходоков": фото

В киевском метро заметили "белых ходоков": фото - Фото
Фото: EPA

На станции "Майдан Независимости" в Киеве сегодня видели персонажей культового сериала "Игра престолов"

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После премьеры финального сезона сериала "Игра престолов" в киевском метрополитене пассажиры встретили "белых ходоков" из популярного шоу. Об этом сообщает Telegram-канал KyvLIVE.

Кроме того, фотографию с "белыми ходоками" опубликовала у себя в Facebook журналистка Ксения Призиглей. "Ехала на работу и возглавила Вестерос. А говорят, социальные лифты не работают", - написала она.

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Персонажей сериала видели на станции "Майдан Независимости". В руках одного из них красовалась золотая корона, второй держал флаг.


Фото: KyvLIVE


Фото: Facebook Призиглей

Официальная премьера финального сезона состоялась на канале HBO сегодня рано утром по киевскому времени.

Однако стриминговий сервис DirecTV показал первую серию "Игры престолов" на 4 часа раньше, чем HBO.

Сегодня в сети появился тизер второй серии.

"Игра престолов" - американский телесериал в жанре фэнтези, основанный на цикле романов "Песнь льда и пламени" Джорджа Мартина. 12 ноября он анонсировал создание еще двух приквелов сериала - предыстории и продолжения. Премьера первого сезона в США состоялась 17 апреля 2011 года, на 27 августа 2017 года полностью показаны семь сезонов.

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Теги: Игра престолов
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