"Ведьмак". Netflix раскрыл названия эпизодов сериала

Кадр из трейлера Ведьмак (Скриншот: Netflix)

Названия восьми эпизодов первого сезона сериала "Ведьмак", который делает Netflix, опубликованы на официальном Twitter будущего шоу.

Каждая серия представлена собственным GIF-изображением и коротким описанием. Подробности сюжета не раскрываются, но есть намеки на возможное развитие событий.

"Начало конца". Монстр убит, убийца назван.

"Четыре отметины". Смотрим на ранние годы чародейки.

"Предательская луна". Привередливый едок, семья посрамлена.

"О банкетах, бастардах и похоронах". Закон неожиданности в том, как человек оплачивает долги.

"Усмиренные аппетиты". Судьбоносная встреча, бард покалечен.

"Редкий вид". Идет охота на дракона.

"Перед падением". Возвращение до того, как сгорело королевство.

"Гораздо больше". Семья ведьмака, как вы любите говорить.

Премьера сериала, который считают самой ожидаемой фэнтази-премьерой года, запланирована на 20 декабря.

"Ведьмак" - это популярная во всем мире польская фэнтези-сага: два сборника рассказов и шесть романов Анджея Сапковского про похождения наемника Геральта - профессионального охотника на чудовищ, угрожающих людям. Плюс три видеоигры-сиквела и комиксы.

14 ноября сообщалось, что стрим-сервис Netflix продлил сериал "Ведьмак" на второй сезон еще до премьеры, которая запланирована на декабрь этого года.

