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Впервые в истории ученые обнаружили "воскресшие" кораллы

Впервые в истории ученые обнаружили "воскресшие" кораллы - Фото
Иллюстративное фото: pixabay.com
11.10.2019, 09:27

Исследователи обнаружили, что кораллы, которые считались убиты тепловым стрессом, сумели восстановиться

Группа ученых из Германии и Испании провели исследование кораллов и обнаружили, что часть из них оказалась способна разработать стратегию выживания, позволившую восстановиться после сильной жары. Об этом свидетельствуют результаты исследований, которые были опубликованы в журнале Science Advances

Тепловые волны убивают кораллы - либо поджаривая их, либо заставляя выбрасывать симбиотические водоросли. 25% кораллового покрова испанских островов Колумбретес были утрачены в 2003 году из-за сильной жары. 

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Но ученые обнаружили, что 38% колоний кораллов, подвергшихся сильной жаре, разработали стратегию выживания - они уменьшились в размерах, отказались от первоначального скелета и постепенно восстановились. Затем они заново колонизировали мертвые зоны. 

Ученые также убедились в том, что новые полипы были теми же самыми организмами, образовавшими исходный коралл. 

Теперь ученые будут проводить дальнейшие исследования. 

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наука восстановление кораллы
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