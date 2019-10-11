Впервые в истории ученые обнаружили "воскресшие" кораллы

Иллюстративное фото: pixabay.com

Группа ученых из Германии и Испании провели исследование кораллов и обнаружили, что часть из них оказалась способна разработать стратегию выживания, позволившую восстановиться после сильной жары. Об этом свидетельствуют результаты исследований, которые были опубликованы в журнале Science Advances.

Тепловые волны убивают кораллы - либо поджаривая их, либо заставляя выбрасывать симбиотические водоросли. 25% кораллового покрова испанских островов Колумбретес были утрачены в 2003 году из-за сильной жары.

Смотрите также: Ученым удалось запечатлеть на видео процесс "рождения" вирусов

Но ученые обнаружили, что 38% колоний кораллов, подвергшихся сильной жаре, разработали стратегию выживания - они уменьшились в размерах, отказались от первоначального скелета и постепенно восстановились. Затем они заново колонизировали мертвые зоны.

Ученые также убедились в том, что новые полипы были теми же самыми организмами, образовавшими исходный коралл.

Теперь ученые будут проводить дальнейшие исследования.

Читайте также: Ученые выяснили, куда бежать от "зомби-апокалипсиса" и пандемий