Загадочная смерть: Умерла 16-летняя актриса из "Облачного атласа"

Майя-Лесия Нэйлор (скриншот с видео)

В Великобритании на 17-м году жизни скончалась Майя-Лесия Нэйлор, сыгравшая в фильме "Облачный атлас". Об этом сообщается в Twitter компании A&J Management, которая представляет актрису.

Нэйлор ушла из жизни еще 7 апреля, однако о ее смерти стало известно только сейчас.

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"С глубокой скорбью должны сообщить, что в воскресенье, 7 апреля, Мия-Лесия Нэйлор, к сожалению, скончалась. Майя-Лесия была невероятно талантливой и большой частью A&J, мы будем очень по ней скучать. Наша любовь и мысли со всей ее семьей и друзьями в это трудное время", - говорится в сообщении.

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