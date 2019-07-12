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12.07.2019, 10:32

Музыка. Первые дни Atlas Weekend:10 ярких фото

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Музыка. Первые дни Atlas Weekend:10 ярких фотоМузыка. Первые дни Atlas Weekend:10 ярких фотоМузыка. Первые дни Atlas Weekend:10 ярких фотоМузыка. Первые дни Atlas Weekend:10 ярких фотоМузыка. Первые дни Atlas Weekend:10 ярких фотоМузыка. Первые дни Atlas Weekend:10 ярких фотоМузыка. Первые дни Atlas Weekend:10 ярких фотоМузыка. Первые дни Atlas Weekend:10 ярких фотоМузыка. Первые дни Atlas Weekend:10 ярких фотоМузыка. Первые дни Atlas Weekend:10 ярких фото
Музыка. Первые дни Atlas Weekend:10 ярких фотоМузыка. Первые дни Atlas Weekend:10 ярких фотоМузыка. Первые дни Atlas Weekend:10 ярких фотоМузыка. Первые дни Atlas Weekend:10 ярких фотоМузыка. Первые дни Atlas Weekend:10 ярких фотоМузыка. Первые дни Atlas Weekend:10 ярких фотоМузыка. Первые дни Atlas Weekend:10 ярких фотоМузыка. Первые дни Atlas Weekend:10 ярких фотоМузыка. Первые дни Atlas Weekend:10 ярких фотоМузыка. Первые дни Atlas Weekend:10 ярких фото
Музыка. Первые дни Atlas Weekend:10 ярких фотоМузыка. Первые дни Atlas Weekend:10 ярких фотоМузыка. Первые дни Atlas Weekend:10 ярких фотоМузыка. Первые дни Atlas Weekend:10 ярких фотоМузыка. Первые дни Atlas Weekend:10 ярких фотоМузыка. Первые дни Atlas Weekend:10 ярких фотоМузыка. Первые дни Atlas Weekend:10 ярких фотоМузыка. Первые дни Atlas Weekend:10 ярких фотоМузыка. Первые дни Atlas Weekend:10 ярких фотоМузыка. Первые дни Atlas Weekend:10 ярких фото

На фестивале выступают The Chainsmokers, Сплин, Tom Odell и Netta

9-14 июля в Киеве проходит ежегодный музыкальный фестиваль Atlas Weekend, на который приглашают топовых украинских и иностранных артистов.

В этом году среди участников фестиваля: американский дуэт The Chainsmokers, российская рок-группа Сплин, британские исполнители Tom Walker и Tom Odell, нидерландское трио Noisia, победительница Евровидения-2018 Netta, украинская группа The Hardkiss, американская пост-хардкор-группа Our Last Night, российская панк-рэйв группа Little Big.

Atlas Weekend проводят в Киеве с 2015 года.

Ранее организаторы фестиваля сообщили, что ищут замену одному из своих хедлайнеров - арестованному в Швеции рэперу A$AP Rocky. Позже его заменили на исполнителя с похожим всевдонимом - A$AP Ferg.

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Теги: Atlas Weekend, музыка, фестиваль
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