Музыка. Первые дни Atlas Weekend:10 ярких фото

9-14 июля в Киеве проходит ежегодный музыкальный фестиваль Atlas Weekend, на который приглашают топовых украинских и иностранных артистов.

В этом году среди участников фестиваля: американский дуэт The Chainsmokers, российская рок-группа Сплин, британские исполнители Tom Walker и Tom Odell, нидерландское трио Noisia, победительница Евровидения-2018 Netta, украинская группа The Hardkiss, американская пост-хардкор-группа Our Last Night, российская панк-рэйв группа Little Big.

Atlas Weekend проводят в Киеве с 2015 года.

Ранее организаторы фестиваля сообщили, что ищут замену одному из своих хедлайнеров - арестованному в Швеции рэперу A$AP Rocky. Позже его заменили на исполнителя с похожим всевдонимом - A$AP Ferg.

Смотрите также: В столице прошел фестиваль поп-культуры Kyiv Comic Con: фото