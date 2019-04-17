Начались съемки фильма "Віддана" по роману Софии Андрухович: фото

В Киеве начались съемки полнометражного романтично-фантазийного фильма "Віддана" ("Преданная"), основанного на бестселлере украинской писательницы Софии Андрухович "Феликс Австрия". Об этом говорится в сообщении на странице фильма в Facebook.

Съемочный процесс продлится до конца весны, а премьера фильма запланирована на начало 2020 года.

Реклама

В главных ролях: Марианна Янушевич, Алеся Романова и Роман Луцкий. Режиссер фильма - Кристина Сиволап. Производством занимается FILM.UA Group Production при поддержке Министерство культуры Украины.

"История начинается в Станиславе во второй половине ХIХ века. Доктор Ангер теряет в пожаре жену, но спасает двух девушек - родную дочь Адель и дочь домашних рабочих Стефанию. В момент отчаяния доктор решает воспитывать их вместе", - говорится о сюжете.

Фильм расскажет историю спустя 25 лет после трагедии, когда "девушки выросли и так же неразлучны, хотя Аделя теперь замужем": "И они до сих пор не понимают, кто они друг другу: сестры и подруги, или служанка и хозяйка".

Специально для тизера фильма Евгений Филатов (The Maneken) написал новую аранжировку композиции "Човен", а вокалистка группы "Один в каноэ" Ирина Швайдак записала вокальную партию.

Фото, видео: Facebook/viddana.movie

Смотрите также: Вышел первый тизер биографического фильма о Лесе Украинке: видео