"Доктор Кто". Трейлер нового сезона самого старого сериала: видео

Трейлер нового сезона британского фантастического сериала о приключениях вселенского Доктора опубликован на YouTube-канале проекта.
В двенадцатом сезоне самого старого британского сериала "Доктор Кто" главную роль исполнит Джоди Уиттакер. Она появилась в прошлом сезоне и стала первой женщиной, играющей Доктора.
Детали сюжета не раскрываются. Судя по трейлеру - скучать не придется.
Сезон будет состоять из 10 серий и специального эпизода. Шоураннером вновь выступил Крис Чибнелл.
Старт 12-го сезона запланирован на первое полугодие 2020-го.
Самая первая серия шоу "Доктор Кто" увидела свет 23 ноября 1963 года на канале ВВС.
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