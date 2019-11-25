"Доктор Кто". Трейлер нового сезона самого старого сериала: видео

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Старт 12-го сезона запланирован на первое полугодие 2020-го

Трейлер нового сезона британского фантастического сериала о приключениях вселенского Доктора опубликован на YouTube-канале проекта.

В двенадцатом сезоне самого старого британского сериала "Доктор Кто" главную роль исполнит Джоди Уиттакер. Она появилась в прошлом сезоне и стала первой женщиной, играющей Доктора.

Детали сюжета не раскрываются. Судя по трейлеру - скучать не придется.

Сезон будет состоять из 10 серий и специального эпизода. Шоураннером вновь выступил Крис Чибнелл.

Старт 12-го сезона запланирован на первое полугодие 2020-го.

Самая первая серия шоу "Доктор Кто" увидела свет 23 ноября 1963 года на канале ВВС.

  • 21 ноября британский телеканал TBS опубликовал первый тизер сериала "Темные века" с Дэниелом Рэдклиффом и Стивом Бушеми в главных ролях, который станет продолжением проекта "Чудотворцы".

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Теги: доктор кто, сериал, трейлер
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