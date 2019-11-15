Драма о падении звезды спорта сможет претендовать на Оскар: видео

Компания Warner Bros. представила первый трейлер спортивной драмы "Вне игры" (The Way Back) с Бен Аффлеком в главной роли, которая по всей видимости будет претендовать на Оскар.

Фильм "Вне игры" по всем параметрам способен привлечь внимание киноакадемии: драма о несостоявшейся звезде спорта, личная трагедия и преодоление зависимости. Картина снята максимально жестко и реалистично.

Режиссер фильма - Гэвин О’Коннор.

Главный герой Джек Каннингэм был звездой баскетбола в старшей школе и мог получить полную стипендию в университете. Но он ушел из спорта и впал в депрессию. У бывшего спортсмена начались проблемы с алкоголем, распалась семья. Надежда на перемены к лучшему появилась, когда Каннингэм становится тренером в в своей прежней школе.

В украинский прокат картина "Вне игры" выйдет 5 марта 2020 года.

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