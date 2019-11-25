"Ходячие мертвецы". В спин-оффе подростки пошли к зомби: видео

Опубликован новый тизер первого сезона сериала, который станет спин-оффом "Ходячих мертвецов".

Проект назвается The Walking Dead: World Beyond.

В центре сюжета нового сериала - общество, которое смогло в течение десяти лет после начала эпидемии сохранять в своем лагере цивилизованный облик. Группа подростков решает уйти с охраняемой территории, чтобы исследовать мир, захваченный ходячими мертвецами.

Главные роли сыграли Алия Рояль, Алекса Мансур, Аннет Махендру, Николя Канту, Хэл Кэмпстон.

Премьера сериала намечена на весну 2020 года, но точная дата пока неизвестна.

25 ноября Netflix опубликовал названия восьми эпизодов первого сезона сериала "Ведьмак", сопроводив каждое gif-картинкой с намеком на содержание серии.

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