Конкурс Мисс Вселенная-2019 выиграла девушка из ЮАР: фото, видео

Победительницей конкурса красоты Мисс Вселенная-2019 стала 26-летняя Зозибини Тунзи из Южной Африки. Финал конкурса прошел 8 декабря в Атланте, США.

В биографии девушки на сайте конкурса указано, что она принимает активное участие в акциях по борьбе с гендерным насилием и гендерными стереотипами. Зозибини - сторонница естественной красоты и призывает женщин любить себя такими, какие они есть.

Всего на корону Мисс Вселенная претендовали девушки из 79 стран мира. В тройку лучших вошли также участницы от Мексики и Пуэрто-Рико.

От Украины на конкурс поехала Анастасия Суббота, но в топ-20 она не вошла.

Фото: zozitunzi/Instagram, ЕРА