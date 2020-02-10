Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Певица исполнила Yesterday

На 92-й церемонии вручения кинопремии Оскар в Лос-Анджелесе 18-летняя американская певица Билли Айлиш спела в память погибшего баскетболиста Коби Брайанта, а также умерших актеров и режиссеров. 

Айлиш спела известную песню Beatles - Yesterday, на фоне шел видеоряд с портретами покойных артистов. 

  • 26 января в вертолетной катастрофе погиб легендарный баскетболист Коби Брайант (вместе с ним разбилась его 13-летняя дочь и еще 7 человек). Коби был одним из наиболее выдающихся игроков самой престижной баскетбольной лиги мира. 
  • 27 января Айлиш победила во всех основных номинациях на премии Грэмми: "Альбом года" и "Лучший вокальный поп-альбом года" (When We All Fall Asleep, Where Do We Go?), "Запись года" и "Песня года" (Bad Guy) и "Лучший новый артист". 

Читайте также: Оскар 2020. Номинанты и гости церемонии: фото

Еще по теме
Отправить:
Распечатать:
Теги: коби брайант, Билли Айлиш, оскар, память
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
ПОСЛЕДНИЕ ВИДЕО
На Оскаре Билли Айлиш спела в память Брайанта и артистов: видео
На Оскаре Билли Айлиш спела в память Брайанта и артистов: видео
В парламент Сальвадора зашли тяжело вооруженные силовики: видео
В парламент Сальвадора зашли тяжело вооруженные силовики: видео
Пожар в общежитии Днепра: есть пострадавшие - фото, видео
Пожар в общежитии Днепра: есть пострадавшие - фото, видео
ТЭК Нафтогаз готовит новые иски против РФ и Газпрома: подробности
Коболев: Мы прогнозируем существенное падение цены на газ
ТЭК Коболев: Мы прогнозируем существенное падение цены на газ
Антикризисный пакет для промышленности оценили в 20 млрд грн
Экономика Антикризисный пакет для промышленности оценили в 20 млрд грн
Популярное
фото/видео
На Оскаре Билли Айлиш спела в память Брайанта и артистов: видео
На Оскаре Билли Айлиш спела в память Брайанта и артистов: видео
В парламент Сальвадора зашли тяжело вооруженные силовики: видео
В парламент Сальвадора зашли тяжело вооруженные силовики: видео 09:25
Пожар в общежитии Днепра: есть пострадавшие - фото, видео
Пожар в общежитии Днепра: есть пострадавшие - фото, видео 08:34
Австралию накрыли мощные ливни: часть Сиднея эвакуируют – видео
Австралию накрыли мощные ливни: часть Сиднея эвакуируют – видео 08:30
Все фото и видео
Последние новости
Все новости
 