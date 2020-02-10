На Оскаре Билли Айлиш спела в память Брайанта и артистов: видео

На 92-й церемонии вручения кинопремии Оскар в Лос-Анджелесе 18-летняя американская певица Билли Айлиш спела в память погибшего баскетболиста Коби Брайанта, а также умерших актеров и режиссеров.
Айлиш спела известную песню Beatles - Yesterday, на фоне шел видеоряд с портретами покойных артистов.
- 26 января в вертолетной катастрофе погиб легендарный баскетболист Коби Брайант (вместе с ним разбилась его 13-летняя дочь и еще 7 человек). Коби был одним из наиболее выдающихся игроков самой престижной баскетбольной лиги мира.
- 27 января Айлиш победила во всех основных номинациях на премии Грэмми: "Альбом года" и "Лучший вокальный поп-альбом года" (When We All Fall Asleep, Where Do We Go?), "Запись года" и "Песня года" (Bad Guy) и "Лучший новый артист".
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