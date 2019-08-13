Сегодня на Ибице впервые будет играть диджей из космоса: видео

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Итальянский астронавт Лука Пармитано "не просто смешивает музыку", пишут на сайте, но и умеет играть на различных инструментах

Астронавт Европейского космического агентства Лука Пармитано станет первым в мире космическим диджеем. 42-летний итальянец выступит сегодня, 13 августа, на фестивале электронной музыки в испанской Ибице, пишет издание themusicessentials.com.

Его шоу пройдет в рамках шоу BigCityBeats World Club Dome Cruise Edition.

Выступать Пармитано будет в модуле Columbus Международной космической станции на высоте около 400 км над Землей: там есть две гитары, синтезатор и саксофон.

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Фестиваль пройдет с 12 по 16 августа на борту круизного лайнера. С прошлого года ESA сотрудничает с его организаторами.

Это уже вторая экспедиция Пармитано на МКС: туда он прибыл 21 июля. Астронавт родился в Патерно, Катания. Подполковник, пилот, летчик-испытатель, политолог. Летал в экспедиции МКС-36/МКС-37 (28.05.2013—11.11.2013), в космосе провел около 200 суток, в открытом космосе работал более 7,5 ч. Радиолюбитель с позывным KF5KDP. Женат, двое детей.

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Теги: космос, музыка, диджей, ибица, Лука Пармитано
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